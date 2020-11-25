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【廣編】關西大人氣！ 莞固和食台灣二號店　新店民權店開幕

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【廣編特輯】

▲▼ 和食

圖、文／莞固和食提供

「和食」，入選世界非物質文化遺產

2013年，聯合國教科文組織將和食列入世界非物質文化遺產名冊。繼「法國的美食術」、「墨西哥的傳統美食」、「土耳其的傳統美食」之後，「和食」成功入選為非物質文化遺產名冊中的「和食：日本人的傳統飲食文化」。和食產生的背景與日本的風土有關。日本被海洋包圍，是一個向南北延伸的細長島國，島上有山林、河流等得天獨厚的自然環境，自古以來就發展出烹飪各種食材的文化。

除此之外，為了用食物表現四季的變化，日本人會用當季的鮮花和葉子來裝飾美食，並選用與季節搭配的器皿裝盤。對於日本人來講，飲食不單單是滿足人的飢餓，同時亦表現出人與大自然之間的關係。

堅持日本和食傳統文化，真實在台灣呈現

聲寶攜手日本がんこ(Ganko)集團，引進日本關西最高知名度「莞固和食」堅持傳統和食料理文化，全球海外首店在新北市林口本店， 台灣二號店將正式於新北市新店民權路開幕，12/1（週二）舉辦開幕剪綵儀式，特別邀請到新北市議員蔡淑君、金中玉及陳儀君等貴賓出席體驗，共襄盛舉。

莞固和食以三大理念宗旨「要帶給顧客美味的料理、比別家都超值的料理及讓客人吃得很快樂」。引進日本料理食材，身著和服為客戶服務，日式裝潢用餐，不用出國去日本，在台灣最道地的日本和食，享受到真正日本的味道以及日本的服務，帶給台灣人真正的日本料理感動。

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