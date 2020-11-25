民法修正初審過關　成年年齡下修18歲、「男女」未滿18不得結婚

▲大學學測考生。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

立法院司法及法制委員會今天初審通過民法部分條文修正草案等案，將現行民法成年年齡20歲，下修為18歲；待立法院三讀修正通過後，最快民國112年1月1日施行。

立法院司法及法制委員會今天併案審查民法部分條文修正草案等案；作為民法主管機關的法務部指出，鑑於現今社會網路科技發達、大眾傳播媒體普及、資訊大量流通，青年的身心發展及建構自我意識的能力，已不同以往，社會各界也有調降民法成年年齡為18歲的倡議。

法務部表示，考量現今世界主要各國立法例，多以18歲作為成年年齡者，例如日本於2018年6月修正民法，將成年年齡自20歲下修為18歲，而且現行法制上，有關應負刑事責任、行政罰責任的完全責任年齡，也均規定為18歲，與民法成年年齡有異。

法務部指出，為避免使外界產生權責不相符的感覺，經審慎研議後，修正民法第12條規定，將成年年齡自20歲調降為18歲，並增修相關配套規定。

經在場立委與官員討論後，通過國民黨立委謝衣鳯、鄭麗文、溫玉霞、洪孟楷、林奕華及民進黨立委周春米、鍾佳濱、高嘉瑜，及時代力量立法院黨團，與行政院、司法院所提等10個版本，將民法「滿20歲為成年」的條文，改為「滿18歲為成年」。

此外，委員會今天也初審通過相關配套條文，例如將現行訂婚年齡為「男未滿17歲，女未滿15歲者，不得訂定婚約」，改為「男女未滿17歲者，不得訂定婚約」；結婚年齡部分，現行規定為「男未滿18歲，女未滿16 歲者，不得結婚」，改為「男女未滿18歲者，不得結婚」，並刪除「未成年人結婚，應得法定代理人之同意」的條文。

多名立委也關心，民法成年年齡下修為18歲時，會不會影響相關人等的既有利益，以及對社會產生衝擊；委員會今天初審通過條文有明定緩衝期，為112年1月1日施行，而屆時未滿20歲者，已享有至20歲或成年的權利、利益，除法律另有規定外，可以繼續享有到20歲。