全球僅4國無自費篩檢！部分國家不幫孩童做　指揮中心另訂配套

▲防疫副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

秋冬專案將在12月1日上路，國人若未持有3日內陰性證明將無法返台，指揮中心今（25）日宣佈3項例外條件，其中包括來自無法自費篩檢國家，副指揮官陳宗彥表示，全球僅有不到1成的國家無法自費篩檢，如大洋洲吐魯瓦國、紐埃、斐濟及東加等4國；另部分國家不幫孩童篩檢，指揮中心也不會嚴格要求，只要父母持3日內陰性證明就可回台。

依據指揮中心規定，3項未持陰性證明的免罰條件，分別為緊急協處、來自無法自費篩檢國家與部會專案經指揮中心同意。

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指揮官陳時中表示，境外檢驗的目的，在於讓航空公司於旅客登機前可瞭解旅客個人健康狀況，並依據旅客防疫風險，於機上採取適當預防措施，降低傳播風險。適用對象包括本國人、持居留證之外籍人士及持居留證之陸港澳人士；不適用經臺轉機旅客。

陳宗彥解釋，緊急協處的對象包括二等親內奔喪、探視重病親屬、緊急就醫專案等，旅客應於航空公司報到時主動切結及檢附死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等佐證文件，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時須自費接受採檢。

至於無法提供自費篩檢的國家，陳宗彥說，依照外交部調查，全球僅有4國為提供自費篩檢，但會要求每2週進行滾動式回報。而國外自費採檢費用，根據了解也與台灣差不多。

針對媒體提問接獲在日本橫濱國人反應，醫院僅開放商務人士採檢，並無私人探親委託，陳宗彥回應，前陣子他有一名日本友人需訪台，原本擔心無法在3日內取得陰性證明，但後來還是趕在3天內取得，「應該沒有這個問題」。陳時中也補充，如果有個別訊息可以像指揮中心通報，在瞭解情況後會予以協助。

依據指揮中心規定，若海外民眾未符合上述3例外情形即逕自返臺，除仍須依航空公司安排機上指定區域搭乘，入境時須自費接受採檢外，後續不得申請防疫補償，並將依據傳染病防治法最高處15萬元罰鍰，如經確診COVID-19而有傳染於他人之虞，亦須負相關刑責。