6分鐘免開單！新北市推校外智慧停車柱　供黃線臨停接送7歲以下童

▲新北市家長接送智慧化停車管理。（圖／交通局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

交通部修訂道路交通管理處罰條例第55條規定，12月1日起，接送未滿7歲之兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制，讓家長不再害怕檢舉達人。新北市交通局表示，新北市府早己聽到家長的心聲，自去年9月起即推動「智慧停車2.0系統」試辦計畫，讓家長可以安心停車接送幼兒，不用擔心被開單，「智慧停車2.0系統」更將於111年擴大於有附設托幼的學校和全市托老等機構。

交通部於109年11月13日行文內政部警政署有關新修正道路交通管理處罰條例第55條第2項規定，12月1日起，接送未滿7歲之兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制，而相關執法認定，請警政署轉知所轄警察機關。新北市交通局於同日收副本，並於11月23日轉知所轄單位。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市從去年9月起在永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區試辦「智慧停車2.0系統」，以智慧停車柱及高位視訊等科技系統，在收費時段實施無紙化開單，民眾停好車後，即可利用停車柱繳費或行動支付繳費。

許芫綺表示，上下學時段則採人性化管理，依照家長停妥車輛後，進出幼兒園接送所需時間，設定允許的6分鐘停車時間，讓家長可以安心接送進出學校，不用再擔心停車被開單，也讓車位公平分享給需要的人。