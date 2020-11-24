國家公園亂丟垃圾3年僅罰12件　綠委提案加重罰鍰、拍照上網公開

▲民進黨立委何志偉、羅美玲提出《國家公園法》修正草案。（圖／何志偉辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導



民進黨立委何志偉、羅美玲24日召開記者會表示，將提出《國家公園法》修正草案，針對任意拋棄果皮、紙屑或其他污物等行為提高罰鍰金額，此外，將研議主管機關得以適當方式，把垃圾或垃圾的照片寄回當事人的工作地或居住地，並適當去識別化後在網路上公告，以達嚇阻效果。

根據內政部營建署資料指出，106年起至109年10月止違反《國家公園法》第13條第6款開立處分書之案件統計僅12件，然近10年，許多NGO在台灣各個國家公園發起淨山淨灘活動，計已清除逾22.5噸垃圾；海岸線今年到10月就清出了則高達7萬噸垃圾。

羅美玲表示，隨著國旅大爆發，隨意亂丟的垃圾也造成生態浩劫；除了提高罰鍰外，源頭管理也十分重要，並且加強民眾山林教育，期待相關部會能夠在露營熱點做更周延的管制，讓民眾山林活動與大自然能夠平衡。

何志偉說明，依照現行《國家公園法》，任意拋棄果皮、紙屑或其他污物將處以一千元以下罰鍰；相較《發展觀光條例》任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物處新臺幣五千元以上十萬元以下罰鍰，罰鍰金額差距達5到10倍的差距。

何志偉、羅美玲提案修法，除提高罰鍰金額外，針對觸犯《國家公園法》第13條與第14條之行為主管機關，得以適當方式將汙物或污物照片郵寄至當事人之工作地或居住地或戶籍地，並適當去識別化後在網路上公告。

其他人也看了這些...

►高嘉瑜公開超亂房間照 陳揮文揭背後目的：太聰明了

►「當時均價51-57萬」 高嘉瑜貸款2千多萬：租屋人會一直有不安定感覺

►「理想的房子」遭議 高嘉瑜 ：當初買兩間小套房想打通自住



更多熱門新聞...

►影／稱買不起房卻擁兩筆建物遭轟 高嘉瑜現身回應：我只是說出年輕人心聲

►「房貸每月繳8萬、房租3萬多」 高嘉瑜坦言買房：有點後悔

►快訊／高嘉瑜親曝租屋處「衣服山」：泛黃枕頭用了10年、沒看過蟑螂

►振興一下我們的美麗