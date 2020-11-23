陸媒分析亞美尼亞戰敗原因　採購更多「中國武器」結局大不同

▲有分析指出，如果亞美尼亞取得中國製的CH-92A無人機，戰爭結局或許不同。（圖／取自搜狐新聞）



記者林彥臣／綜合報導

為期6周的外高加索戰爭，因為亞美尼亞總理於9日宣布，向亞塞拜然投降而宣告結束。對此有陸媒分析，如果亞美尼亞當初採購更多中國製武器，戰爭的結局可能大不相同。

根據中國自媒體《海陸空武器裝備》在「企鵝號」社群平台發文指出，亞美尼亞前總參謀長曾透露稱，軍方花費大量外匯購買的不少武器，在實戰中根本無法發揮作用，比如從俄羅斯採購的蘇愷-30（Su-30）戰機，因缺乏武器而未能投入戰鬥；從約旦採購的二手「薩姆-8」防空飛彈（SA-8 Air defense missile），也未能有效攔截對方的無人機。

此外還有部分完全不中用的武器，比如花幾千萬美元購買印度的施瓦提（Swath）砲兵定位雷達，戰時完全沒有捕捉到亞塞拜然的砲彈，更沒有定位敵方砲兵陣地。反觀同樣依賴外購軍火亞塞拜然方面，從土耳其獲得的TB-2攻擊無人機，從以色列獲得的哈比反輻射無人機（IAI Harpy）和長釘-ER（Spile-ER）反坦克飛彈等，戰場表現要出色得多。

按照亞美尼亞人「事後諸葛亮」的分析，如果事先買到中國的CH-92A攻擊無人機，作戰效能或將超過土耳其產品，可有效壓制亞塞拜然的地面戰力。而買下中國「紅箭-12」反坦克飛彈的話，還可以利用其多用途能力，大量壓制對方地面重裝備和直升機。

▲紅箭-12反坦克飛彈。（圖／百度百科）



分析指出，亞塞拜然在戰爭中後期取得優勢，很大程度跟取得無人機制空權有關，亞美尼亞的蘇愷-30沒法參戰，而亞塞拜然的有人戰機參戰能力也很有限，是因為無人機的單方面優勢才獲得了制空權。假如雙方都獲得了不少攻擊型無人機，戰事的過程很可能會變成比拼無人機數量的消耗戰。

如果無人機沒有制空權，所攜帶的反坦克飛彈，很有可能還沒找到發射的機會，就被空中火力擊落。而且當戰事變成消耗戰以後，缺乏武器物資的一方一樣還是撐不住要認輸的。

最後總結指出，倘若亞美尼亞一方得不到物資層面上的優勢，戰事的結局也就不會有多大變化，很難說能挽回多少局面，不考慮政治等宏觀因素，僅論一、兩件局部武器就決定戰爭結果，本身就是不科學和不正確的，亞美尼亞的失敗是方方面面的，即便有中國製武器的加持，結果或也同樣如此。

►「SK-II R.N.A超肌能緊緻活膚霜」價格好甜！