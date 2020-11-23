「台灣烏腳病之父」曾文賓家中逝世　享耆壽98歲

▲台灣烏腳病之父曾文賓享耆壽98歲。（圖／翻攝慈濟基金會）



記者邱茀濱／綜合報導

研究烏腳病、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，昨晚（22日）於家中安詳逝世，享耆壽98歲。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，曾文賓在1970年，即協助證嚴上人籌建醫院，更研究出烏腳病與井水含砷量有關，行醫超過半世紀，救人無數，，為社會、為世界奉獻良多，追思會也預計在12月20日舉辦。

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曾文賓於1958年時，加入台大醫學院「烏腳病」研究團隊，畢竟當時台灣嘉南沿海一帶出現一種怪病，當地居民稱「烏乾蛇」，彷彿有條蛇從人的腳底爬上來，黑色壞疽從四肢末端往上延伸，潰瘍部位不會流出血水，卻使人極度疼痛，最後僅能以截肢方式治療。

曾文賓曾親眼看見一名孩童，3歲手指潰爛，4歲侵犯到一隻腳，到了5歲另一隻腳也爛掉，雙腳截肢之後卻還是因肺炎而死，結束早夭而悲慘的一生。

另外，曾教授於1968年在「環境衛生展望」國際期刊裡面發表了一篇文章，就是烏腳病的盛行率跟飲水中砷含量的關係，他發現了砷含量越高，烏腳病的盛行率也越高，這篇論文被引用超過一千次，所以當時美國環保署，或者是世界衛生組織，就是用這樣的一個資料，決定飲水中的砷含量標準值，實際上要降到50個ppb（0.05ppm以下）。

林欣榮院長表示，曾文賓院長22日傍晚在沉睡中逝世，23日早上，靜思精舍師父、醫院同仁、慈濟志工陸續到助念堂悼念祝福，緬懷曾院長對台灣醫界、慈濟醫療的貢獻。

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