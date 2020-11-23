關中曝創作《明天會更好》是為了選舉　蔣經國聽完：你走吧

▲關中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

考試院前院長關中回憶錄以「明天會更好」為書名，源自1985年推出的歌曲《明天會更好》，而這首歌被傳唱35年，成為樂壇最成功的的公益單曲。關中23日受訪時透露，創作緣由和選舉有關，當時被反傳統的人的告狀、反映，和故總統蔣經國親談創作緣由後，蔣經國更丟下一句「你走吧！」

關中當時擔任國民黨台灣省黨部主委，有感於選舉在宣傳主題上的造勢，必須「知己知彼、先發制人」，而國民黨過去在選舉文宣上一向處於被動，應該創造出一個活動讓民眾深刻有感，因此，決定延續1983年在台北市的「七喜」勝績，讓文宣的效果繼續在當年縣市長選舉發光發熱，經小組討論後確立「今天也許不好，但明天會更好」文宣基調，最後拍板以「台灣光復四十周年、群星為公益而唱」形式，請歌手羅大佑創作《明天會更好》，卻遭到時任文工會主任宋楚瑜、黨秘書長馬樹禮的反對。

資深媒體人張景為23日召開「明天會更好：關中傳奇」新書發表會，地點在國民黨中央黨部舊址、張榮發基金會。該書揭密關中鮮為人知的故事。書中主角關中也出席，並於受訪時表示，他在那個時代做的事都是反傳統的，傳統國民黨的人不習慣就去告狀和反映，言外之意說關中這個人奇怪，明天會更好就表示今天不好，故總統蔣經國很愛護他，每次都會先談一些別的問題，之後話鋒一轉就問他，做明天會更好是什麼意思？是不是暗示今天不好？

關中指出，當時很嚴肅向蔣經國報告，江南命案、礦災三次、毒玉米、戴奧辛、經濟犯罪等，傳出來的都是不好的消息，選舉又要到了，他問蔣經國，「在這種情況之下，老百姓怎麼看我們？我們是執政黨，這個責任不是我們要負嗎？我們怎麼去激勵我們的黨員去支持這個黨我們還有作為？」

關中提到，經過研究，給大家一個理想的希望，往前看，承認今天是不好，為了明天去努力，才能激起士氣，才能在文宣上有所作為，蔣經國聽了之後沒講話，他想蔣經國並不是很同意，但又認為他講的不是沒道理，於是又告訴他「好吧好吧！你走吧你走吧！」和蔣經國相處後知道，凡是叫他走的時候，代表不是很同意，但也不反對，然後他就照做了。