2波濕冷變天！更強冷空氣＋雨彈　全台有感「4天大降溫」探14°C

▲小雪後一場秋雨一場寒，未來一周將2波濕冷變天。（資料照／記者湯興漢攝）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員林秉煜表示，預計24日雨勢主要落在東半部，相對緩和，25、26日（周三、四）北台灣因東北風稍減弱，略微回溫、回暖的天氣，27日（周五）另一波冷空氣開始南下，溫度由北到南，從中午開始到29日（周日）開始轉冷，強度可達東北季風，且29日至30日（下周一）天氣會偏冷。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，下一波冷空氣較強2、3度，電腦模擬預估北台灣空曠地區最低溫下探14度，都會區約17度，這波轉變感覺上較濕冷，29 日可見迎風面雨滿多，主要集中在大台北、東半部，雨勢有更大趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲更強一波東北季風挾雨來襲，全台有感降溫。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局23日晚間9時55分針對宜蘭縣發布「大雨特報」，受東北風影響，晚至24日宜蘭地區將有局部大雨發生機率。24日依舊受東北風影響，北台灣雲多涼爽，桃園以北降雨機率仍較高，越靠近大台北山區、基隆北海岸、東半部陰雨的現象較為有感，遠離北部則偏向雲多，新竹以南多雲到晴為主，且降雨有逐漸轉向偏東半部（花東）的趨勢

氣溫分面，各地夜間清晨低溫落在19到22度間，白天在桃園以北及宜蘭、花蓮北段高溫約23度，其餘東部、東南部地區還是可以來到26、27度，中南部地區維持28至29度，是一個北東水氣多，中南部留意日夜溫差的天氣型態。

氣象局指出，22日為24節氣中的「小雪」，小雪後雖然沒有雪，不過分別有2波東北風影響，對北部來說有2波降雨、2波降溫，有一場秋雨一場寒的感覺，尤其周末的冷空氣降溫預計全台有感。

預估25、26日東北風稍減弱，氣溫亦稍回升，僅剩東半部地區有局部短暫雨，大台北零星短暫雨，其他地區晴到多雲。27日東北季風增強，28、29日東北季風影響，中部以北及東北部氣溫下降，預計周末兩天清晨夜裡中部以北及東北部低溫將下探17至19度，空曠地區可能有機會更低，其他地區約19至22度，北東有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴、溫差大。

►「SK-II R.N.A超肌能緊緻活膚霜」價格好甜！

▼下一波更強冷空氣，4天降溫下探14度。

