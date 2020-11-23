曾在動畫公司任職　善化分局「大內高手」楊智瑋多媒體一把罩

▲台南市善化警分局大內分駐所警員楊智瑋，身具多媒體製作專才，曾在國外動畫公司就職，因此幫分局設計製作反詐騙宣導動畫短片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局大內分駐所警員楊智瑋，身具多媒體製作專才，曾在國外動畫公司就職，他投身警察工作，除維護社會治安，更利用他的多媒體製作專長，幫分局設計製作反詐騙宣導動畫短片，原創呈現活潑生動、深獲各界好評，未來會慢慢呈現從警主題方向來設計創作，將畢生所學貢獻在最適當之處。

37歲的警員楊智瑋，2016年特考班，從警前畢業於台南二中、師大美術系、台藝大多媒體研究所碩士，曾領教育部公費獎學金至國外留學，並在國外動畫公司就職，主要負責2D、3D動畫製作、影音剪輯及角色設計，【曾擔任夢工廠動畫電影馬達加斯加的企鵝動畫師】。

後來，父親時任工廠機械維修員，因發生嚴重工安意外受傷，母親係擔任美髮師，長期工作久站致膝蓋出問題需動手術，且育有幼女，在多方考量之下毅然決然選擇返鄉照顧家人。

楊智瑋高中畢業選填志願時，就在法律與藝術之間作一抉擇，當初選擇從事「多媒體」工作之後，發覺當年沒有選擇的從警執法之路有些許遺憾，且南部藝術設計產業不如北部及國外發達，故決定給自己一個機會，重新選擇從警之路，也順利考上並也在警界職場任職多年，比起過去，現在的他有更多的機會可以服務他人，覺得很開心，「也經常告訴自己，只要下定決心，任何人都可以完成自己想做的事。」

楊智瑋日前幫分局設計製作反詐騙宣導動畫短片，原創呈現活潑生動、深獲各屆好評，未來會慢慢呈現從警主題方向來設計創作，將畢生所學貢獻在最適當之處。

警員楊智瑋以前服務的作品”Monster”入圍ACM Siggraph 2007 Digital media conference。-作品”楓與蒼角”入圍樂陞科技金朱雀獎國際數位藝術大賽，論文”悅趣化網路教材設計─以高中音像藝術課程為例”入選並發表於International Journal of Digital Media Design國際數位媒體設計學刊，可說是文武雙全的警察才子。

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