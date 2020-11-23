2021經典羅東桌曆溫情限量700份發送　提供弱勢團體義賣

▲2021經典羅東桌曆溫情限量700份發送。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

年近歲末，家家戶戶除舊迎新的同時，作為計時工具的桌曆更是不可或缺，羅東鎮公所也推出限量發行之「2021經典羅東桌曆」，迫不及待要與民眾分享！

「2021經典羅東桌曆」如何珍藏？羅東鎮公所於23日（一）下午13:00~16:30、24日（二）上午09:00~12:00、下午13:00~16:00在羅東鎮公所大門口，民眾只要捐出2020年9月至11月、未列印買受人統一編號且於羅東鎮內消費達10元以上之紙本發票3張，每人即可兌換桌曆1份，限量700份，數量有限，兌完為止。本次活動所募集之發票將全數轉贈慈善團體，歡迎大家一起捐發票做公益。

同時，為了幫助因疫情而捐款減少的公益團體，鎮長吳秋齡特別加碼，提供慈懷慈懷基金會、普達關懷協會與蘭智基金會義賣「2021經典羅東桌曆」，歡迎民眾前往購買，為社會盡一份心力！欲知詳情請上羅東觀光旅遊網查詢http://travel.lotong.gov.tw/

2020年交通部觀光局為推動地方觀光，遴選20個「經典小鎮」做為模範，在鎮長吳秋齡的帶領下，羅東鎮赫然名列前茅！羅東鎮公所打鐵趁熱，精心蒐集老羅東的故事，推出「2021經典羅東桌曆」，每一頁都是老羅東人的回憶，值得好好珍藏。

作為教育出身的吳秋齡鎮長，對地方上的文史工作十分重視，保留當地的老靈魂，藉由故事發展文化觀光，是製作「經典羅東」桌曆的動機。「讓上一輩告訴我們的故事，再由我們傳承給下一代，讓這些故事生生不息，在人們口中歷久彌新。」鎮長表示，透過歷史的挖掘，開發對於羅東的深度文化旅遊，推動在地記憶的凝聚，是讓鎮民對羅東充滿歸屬與光榮感最好的方式。

同時，吳秋齡鎮長為了表達對疫情嚴峻的西都市的關懷，雖然無法來往，但這樣充滿人文風情的桌曆，更要突破疫情封鎖，送達到姊妹市的手中，希望疫情趕快過去，我們能夠突破距離的限制，親自送上關懷。

「2021經典羅東桌曆」主題：正月在田庄穿流而過，拜訪北成圳；2月在細姨街吃中晝；3月來到紅瓦厝的圓環，看老街由舊時代緩緩走來；4月追逐林鐵；5月邂逅風向龜與木魚；6月乘著電梯到天空藝廊；7月踏上清江白水路；8月看陳少爺拚陣；9月輕騎在打那岸圳；10月站在城市中心聽月眉圳；11月回到昭和時代，翻看日日新報上那座以檜木為名的城鎮；12月步行南門港，這裡不再是那個少年少女初見的模樣。

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