攔闖燈騎士質問反遭刺傷？案情逆轉...被害人：是他攔我還用腳踹

▲台南市警五分局攔車查獲涉嫌持刀刺傷鄭姓被害人的戴姓犯嫌到案，起獲作案折疊刀，偵訊後依殺人未遂罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區和緯路四段和文賢二街口，22日下午發生疑似行車糾紛兇殺案，被害人33歲鄭姓男子指出，他根本不是尾隨涉案人攔停對方質問對方闖紅燈，而是他與涉案人同向行駛，涉案人以為他擋其車輛前行，攔他的機車質問，並用腳踹他的的機車，他才下車與對方理論，卻被刺殺，並非他攔涉案人機車質問闖紅燈。

鄭姓被害人強調，案發前他騎車與涉案人同向行駛，他確實有看到涉案人闖紅燈，但並沒有因為對方闖紅燈而尾隨攔下質問才發生被刺事件，而是他騎車到案發現場時，遭涉案人攔下，涉案人質問他為何「擋車」，且先用腳踹他的機車，他才下車與對方理論，未料對方竟持折疊刀刺他受傷，幸好及時送醫倖免於難。

鄭姓被害人認為，他只是騎車與涉案人同向行駛而已，並無故意擋車等挑釁行為，更無所謂3次攔下對方的機車，質問涉案人闖紅燈情事，他只是單純的被害人，希望警方能釐清案情，還給他一個公道。





據了解，台南市消防局119報案台，於22日下午5時30分許據報，位於北區和緯路四段和文賢二街口，發生疑似行車糾紛案，有1名男子被刀刺傷需送醫，119馬上派救護車前往搶救。

救護人員到後，發現1名受傷的33歲鄭姓男子站在路旁，經檢傷發現鄭男左腋下有處有3公分寬刀傷，生命跡象穩定，意識清楚，送奇美醫院救治。

台南市警五分局警方根據鄭男提供的機車車號，鎖定該部涉案機車以車追人，並循線於晚上7時25分許，在台南市安平區攔車查獲57歲戴姓男子。戴嫌坦承涉案，並表示原本不想理鄭姓男子，但沒想到對方竟攔他的車攔3次，才持折疊刀刺傷對方。

鄭男在治療後於22日深夜前往市警五分局完成報案筆錄，全案偵訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

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