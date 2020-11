蔡英文揭「打擊假訊息策略」：民主制度就是最好防禦手段

▲總統蔡英文。(圖/總統府提供)



記者陶本和/台北報導

針對如何打擊假訊息一事,總統蔡英文23日在亞洲自由民主聯盟演講時表示,台灣就是一個例子,展現出一個民主國家如何在不損害民主程序、制度和價值之前提下,制訂出打擊假訊息策略和方式,「擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段,台灣經驗是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範」。

蔡英文上午以「守護選舉之安全與完整性:避免威權主義與假訊息之干擾」(Protecting the Safety and Integrity of Elections and Political Processes from Creeping Authoritarianism and Disinformation)為題進行演講。

在演講中,蔡英文表示,台灣就是一個例子,展現出一個民主國家如何在不損害民主程序、制度和價值之前提下,制訂出打擊假訊息策略和方式。

蔡英文表示,台灣政府和民間社會成員一直在合作,以減輕「訊息疫情(infodemic)」所影響的範圍和程度,並舉例台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、g0v台灣零時政府、MyGoPen、台灣民主實驗室、IORG、假新聞清潔劑Fake News Cleaner和財團法人開放文化基金會等民間組織在打擊假訊息方面的貢獻。

蔡英文提到,台灣政府還與社群媒體和科技公司合作,其中包含臉書、Line、Google、奇摩和PTT,「在雙方共同努力下,協助促進透明度和實施自我查核和事實查核機制,以識別和管理假訊息。」

蔡英文表示,在台灣,政府聯合抗疫的方式又稱為「台灣模式(Taiwan Model)」,在對抗假訊息方面,也有一個相對應的「台灣模式」,擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段,「同時,台灣經驗是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範。」