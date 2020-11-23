蔡英文揭「打擊假訊息策略」：民主制度就是最好防禦手段

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對如何打擊假訊息一事，總統蔡英文23日在亞洲自由民主聯盟演講時表示，台灣就是一個例子，展現出一個民主國家如何在不損害民主程序、制度和價值之前提下，制訂出打擊假訊息策略和方式，「擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段，台灣經驗是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範」。

蔡英文上午以「守護選舉之安全與完整性：避免威權主義與假訊息之干擾」（Protecting the Safety and Integrity of Elections and Political Processes from Creeping Authoritarianism and Disinformation）為題進行演講。

在演講中，蔡英文表示，台灣就是一個例子，展現出一個民主國家如何在不損害民主程序、制度和價值之前提下，制訂出打擊假訊息策略和方式。

蔡英文表示，台灣政府和民間社會成員一直在合作，以減輕「訊息疫情（infodemic)」所影響的範圍和程度，並舉例台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、g0v台灣零時政府、MyGoPen、台灣民主實驗室、IORG、假新聞清潔劑Fake News Cleaner和財團法人開放文化基金會等民間組織在打擊假訊息方面的貢獻。

蔡英文提到，台灣政府還與社群媒體和科技公司合作，其中包含臉書、Line、Google、奇摩和PTT，「在雙方共同努力下，協助促進透明度和實施自我查核和事實查核機制，以識別和管理假訊息。」

蔡英文表示，在台灣，政府聯合抗疫的方式又稱為「台灣模式(Taiwan Model)」，在對抗假訊息方面，也有一個相對應的「台灣模式」，擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段，「同時，台灣經驗是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範。」