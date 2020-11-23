神木下馬拉松24歲女跑者「跑一半 」休克　送醫救回昏迷指數6

▲阿里山馬拉松傳女跑者跑到一半休克。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山國家風景區管理處22日舉辦第一屆「阿里山神木下馬拉松 」，一名24歲女跑者在開跑約9至10公里處昏倒，會場工作人員現場立即予以急救，救護車到場時，女跑者一度失去呼吸心跳，幸經急救救回一命，目前在嘉義基督教醫院觀察中。

阿里山風管處表示，陳女與大學同學一起參加路跑，喜愛路跑的她，雖然有心血管方面的疾病，時常參加半馬的路跑活動，這次報名參加全馬，不過，中途卻突然休克昏迷，當時附近的工作人員立即進行CPR等急救措施，所幸目前有恢復呼吸心跳，昏迷指數提升到6。

消防局表示，22日7時24分接獲民眾報案，番路鄉民和村往觸口五工處方向一路跑選手昏倒，消防局人車到達現場發現一24歲女跑者OHCA，女跑者於現場經現場急救已恢復呼吸心跳，但求慎重已送嘉基急救觀察。

該賽事朝國際賽事規格規劃，並已取得國際馬拉松與路跑總會 (AIMS)賽道認證，活動路線規劃42K及21K從觸口遊客暨行政中心起跑，沿線可飽覽大阿里山風景風光，如牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久橋、仁義潭環潭公路林蔭大道、逐鹿部落；10K及3K可飽覽牛埔仔愛情大草原沿路美景。



今年共有約3,300名的跑者一起參與這場年度盛事，選手共來自15個國家，吸引了64名國外跑者及奧運選手謝千鶴、渣打馬最狂消防員蘇志濱、2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松男子組冠軍張景敦、2019高雄MIZUNO國際馬拉松全馬女子組冠軍蔡雅安等菁英選手共襄盛舉。



