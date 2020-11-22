她掛布條抗議！醫師看不順眼竟揪友「5度搞破壞」　還撕千鈔詛咒

▲女子於住家外掛布條抗議，卻有醫師路過不滿，找設計師友人一起破壞，讓她決定報警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

女子阿美（化名）於住家外掛布條抗議，孰料一名醫師阿班（化名）見狀後，竟心生不滿，找來設計師友人阿均（化名），一起分別五度前往阿美住處，破壞布條，而阿班更當場撕毀1000元鈔票，想藉此詛咒阿美。對此，台中地院依毀損罪，判阿班、阿均拘役45日及10日，得易科罰金，另依毀損國幣，罰阿班3000元，可上訴。

判決指出，阿班夥同阿均於今年4月12日至5月9日間，五度「夜襲」阿美家，以美工刀、鉗子等工具破壞布條，還於阿美住處前撕毀1000元鈔票。直到阿美報警處理，全案因此曝光，警方根據監視器畫面，循線逮到阿班、阿均兩人。

阿班、阿均坦承犯行，阿班表示，他認為白布條內文字內容有礙觀瞻，心生不滿、情緒管理不佳才會毀損布條，而撕毀1000元是為了詛咒阿美。

對此，法官勘驗相關證據，確認兩人犯行，考量兩人犯後均坦承不諱，但與阿美尚未達成和解，因此依毀損罪，分別判阿班、阿均拘役45日、10日，得易科罰金4萬5000元、1萬元，另依毀損國幣，罰阿班3000元，如易服勞役3日，全案仍可上訴。



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