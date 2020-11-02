鹿港龍山寺26處遭塗鴉「羅宜凡」　噴漆男：應該可以很快找出此人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺於1日晚間7時許，遭1名男子於寺內白灰壁、磚牆、地磚、廁所牆、門板及樹木等26處，以黑、黃色噴漆塗鴉「羅宜凡」，警方火速將男子逮捕，據了解，男子天真的以為將這3字塗在寺廟明顯地方，再經由媒體報導後，就可以很快找出這個人，殊不知這已經觸犯文資法被移送。

▲鹿港龍山寺有26處遭到男子噴上羅宜凡。（圖／民眾提供）

▲鹿港龍山寺有26處遭到男子噴上羅宜凡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣文化局指出，男子塗鴉後，鹿港龍山寺管理委員會隨即通報縣府，向警方報案並逮捕該名男子，縣府亦立即通報國定古蹟主管機關文化部。今日上午即由文化部文化資產局與該局文化資產保存研究中心、專家學者及鹿港龍山寺管理委員會於鹿港龍山寺辦理現場勘查，了解建物損壞狀況。

▲鹿港龍山寺地板有棄置的噴漆罐。（圖／民眾提供）

文化局長張雀芬指出，經現場勘查後，有關噴漆塗鴉部分，由文化資產局文化資產保存研究中心協助於現場以小範圍區域進行試驗初擬清潔方法，目前已完成初步試驗，今日下午將依現勘委員建議意見開始進場施作。該名塗鴉的男子已由警方完成蒐證及偵訊完畢，已移送檢方偵辦，後續將依文化資產保存法第103條第1項第2款、第104條第2項及刑法毀損罪部分向該名男子求償。

▲文化局緊急進行會勘。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張雀芬強調，彰化縣府嚴厲譴責此破壞文化資產的行為，後續將協助文化部文化資產局及鹿港龍山寺管理委員會依文化資產保存法追究相關責任，避免憾事再度發生，並配合文化資產局以最快的速度來修復破壞的部份，同時呼籲縣民與縣府共同守護鹿港龍山寺及珍貴的文化資產。

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