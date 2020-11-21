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停車技術爛透！400萬保時捷暴衝　他突轉彎「飛撞鄰居車」紅了

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▲▼保時捷降落在鄰居轎車上後的慘痛畫面。（圖／翻攝自twitter／@a7kiIr）

▲保時捷降落在鄰居轎車上後的慘痛畫面。（圖／翻攝自twitter／@a7kiIr）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國曼寧特里（Manningtree）一個高級社區內突然傳然巨響，原來是一輛保時捷在停車時發生失誤，車主迴轉幅度過大，竟然在撞開一旁的休旅車後，凌空撞飛另一台鄰居的轎車後墜落。而鄰居的監視器意外拍下了整個過程，也讓這段影片在網路上瘋傳。

根據《太陽報》報導，這輛出事的名車是保時捷的Taycan系列，售價新台幣473萬元起跳，是保時捷的首款純電動車，可在短短的2.8秒內加速至時速100公里。

鄰居表示，車主平時人不錯且非常真誠，當時正要拜訪鄰居，想要將車子停在坡道上，「我聽到巨響後，就過去幫忙並確認本人沒有出事，幸運的是，他沒有受到嚴重的傷。」

駕駛糟糕的停車技術讓他在網路上爆紅，這段影片在網路上迅速地流傳，有網友在底下留言，「高效能性能的引擎是跟普通車截然不同的野獸，在買之前先去看看賽車場上保時捷的表現」、「保時捷的Taycan以強勁的加速而聞名」。

賽車記者帕迪亞努（Adrian Padeanu）指出，強勁的「瞬時扭矩」可能是罪魁禍首，「駕駛踩了太多油門，而Taycan的發動機則發揮作用。畢竟即使是基礎4S的瞬時扭矩也達到了647Nm的扭矩。雖然保時捷有推出，帶後輪驅動的較小型單一發動機版本，但只有在中國上市，所以不可能是這台。」

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