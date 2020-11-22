李婉鈺看直播買大閘蟹「遭盜刷5.5萬」！　直喊沒吃到還遇到鬼

▲李婉鈺。（資料圖／翻攝李婉鈺臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

新北市前議員李婉鈺日前在線上直播買大閘蟹。不料，這個+1的動作，居然讓她的卡被盜刷了新台幣5.5萬，直到銀行回傳訊息才驚覺被騙。李婉鈺也在臉書秀出遭盜刷的金額，表示目前銀行部分已經進行止付。

李婉鈺21日在個人臉書指出，沒吃到大閘蟹還被盜刷5.5萬，她甚至點名「新方活海鮮直播粉絲團」、「黃湧勝」，並直呼算你紅，接著Hashtag直播亂搶遇到鬼，可憐週末獨居老人。

▼李婉鈺買海鮮遭盜刷。（圖／翻攝自李婉鈺臉書）