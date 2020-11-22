潘若迪現身「全嘉愛健走」　熱力放送嗨翻全場

▲「全嘉愛健走」最終場 有氧天王潘若迪現身。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「全嘉愛健走」系列活動在北香湖公園熱鬧開辦，現場吸引超過2千位民眾熱情參與，更邀請到亞洲有氧天王潘若迪教練，帶領全場男女老幼，一起「動次動次」律動暖身。潘若迪幽默風趣，連市長黃敏惠也無法招架，主動提出合照要求，現場婆婆媽媽也跟著上台，氣氛相當熱鬧。

▲「全嘉愛健走」贊助單位 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動一開始，由市長黃敏惠率先頒贈感謝狀，感謝嘉義市城隍廟、九華山地藏庵、山興企業行、嘉義醫療廢棄物共同處理基金會、嘉義社區發展教育事務基金會、嘉南羊乳、全統運動用品社、體育會等多個團體贊助，共同守護市民朋友健康。

黃敏惠指出，公園綠地又被稱作「都市之肺」，是現代人休閒運動的好去處。感謝不少市民朋友一早熱情參與，11月份有「世界糖尿病日」及「全民健走日」雙健康紀念日，在這個時候辦理健走活動，別具意義，也代表市府團隊非常重視相關議題。尤其在後疫情時代，我們除了要保持良好個人衛生習慣，也要走出戶外多多運動，讓自己的身體與生活都能更加健康。

潘若迪以一貫逗趣口吻，隨著音樂節奏、帶領大家進行熱身操，現場還不時有笑聲傳來。他說很開心來到嘉義市，參與這麼有意義的活動，也提到自己今年58歲，從事有氧健身工作長達35年，運動不僅能讓人維持體能，還可以放鬆紓壓、增加心理健康，一舉多得。

衛生局表示，為鼓勵市民將健走融入生活中，自8月29日起至11月21日止，分別於市區內的東(嘉義公園)、西(228國家紀念公園)、南(河濱運動公園)、北(北香湖公園)公園步道，每月辦理一場次健走活動，方便市民就近參加。健走是最容易從事、也是適合全年齡層的運動。根據實證醫學研究，每天健走8千步，死亡風險降低51％。若能養成每週5天、每天健走30分鐘，即符合世界衛生組織建議，成年人每週150分鐘以上的中度身體活動，有益身心健康。

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