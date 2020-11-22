23歲女不孕遭軟禁虐待「爆瘦55公斤」　婆婆要錢才給看…爸含恨死

▲23歲女子結婚時臉上洋溢幸福笑臉。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸山東德州23歲女子方洋洋因為不孕，長期遭到張姓老公以及公婆虐待，於2019年1月31日死亡，事件近日開庭審理引起外界關注。方女的家人透露，方女死前遭到夫家軟禁，手機也被婆婆沒收，婆家說要給錢才能見人。

綜合陸媒報導，方洋洋的表哥謝樹雷表示，方洋洋結婚之後只回過一次家，娘家的人去了十幾次，但對方都不讓見，婆家還要求要先給錢；方洋洋父親給了兩回錢，還是沒見到人，直到2018年方洋洋父親夏天去世為止，都沒有看到最後一面。

謝樹雷指出，為了見到方洋洋一共報過2次案，第一次是她去世之前，家人們去了她婆家很多次，但一直見不到她本人，指控她被婆家軟禁，但派出所說她們是合法夫妻，不能強制執行見面。

▲方洋洋兒時照片。

在方洋洋去世之後，娘家親屬按照習俗，要求下葬前要見死者一面，但婆家卻一直拒絕，這時候才發覺事有蹊蹺，再度報警處理。謝樹雷透露，方洋洋本來身高有176公分，體重接近85公斤，死的時候不到30公斤，娘家親屬直到屍體火化的時候才見到人，這才知道她在婆家受到了非人的虐待、毆打。

警方調查結果顯示，死者長期營養不良，身體多處軟組織鈍器挫傷。方某洋的婆婆張某英、公公張某林、丈夫張某作為該案的三名被告人供述稱，因為方某洋曾流產，並且一直未能懷孕，使其全家人都很氣憤。

山東省禹城市人民法院先前一審判決稱，被告人歸案後均能如實供述犯罪事實，並且自願預交賠償金5萬元，決定從輕處罰，張姓丈夫有期徒刑三年，劉姓婆婆判處兩個月有期徒刑，張姓公公判處有期徒刑兩年、緩刑三年。

對此，謝樹雷相當氣憤，「她是一條鮮活的生命，不是簡單幾萬塊錢就能解決的。我不要錢，要這麼多錢幹什麼？她是一條生命，不能把她視為草芥」，只想得到公平、公正、合理的裁決。