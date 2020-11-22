年輕妹子一窩蜂「愛爬山」　網友點出一關鍵：IG營造美好生活啊

▲近年來爬山的族群出現了很大的改變，讓許多民眾注意到這樣的變化。（圖／丁小羽授權提供）



記者林彥臣／綜合報導

過去爬山對許多人來說都是中、老人的活動，但是近年參與爬山這項活動的族群卻有了很大的改變，經常可以發現年輕妹子的身影。就有人在PTT八卦板發文提問，為什麼最近一堆年輕妹子愛爬山？引發許多網友的討論。

原PO發文指出，幾年前路跑很夯，IG一堆妹子瘋狂路跑，後來又變成健身房，一堆妹子在健身房打卡PO 上IG，實際上身材也不怎麼樣，怎麼最近幾年開始流行爬山、露營，一堆妹子上山都穿得很辣，只穿一件運動內衣之類的，有沒有這股風氣哪裡來的

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網友在推文中回樣表示，「因為不能出國」、「因為不能出國+1，要找可以打卡貼IG的點」、「出國的確幸被剝奪，IG又要有東西貼，只好裝一下」、「IG營造美好生活啊，財富自由假象啊，怎麼能輸呢」、「PO照片會有一堆人說，妳很棒，虛榮感嘛」、「看看那群無腦跟風仔，年輕體育課不都龜在樹下乘涼」。

▲其實爬山是個有很多優點的休閒活動，有年輕化的趨勢也是很正常的現象。（圖／丁小羽授權提供）



但是也有人認為，「又不是流行壞東西，跟風我覺得也沒差」、「正常休閒，有益健康，這有什麼好質疑的」、「爬山有什麼不好，台灣山最多」、「是蠻沒主見跟風的 但還是比泡芙人好啦」、「消暑又可以長時間看風景，好入門多數只需要意志力，而且也不用花什麼大錢，主要都是交通費」、「此風可以長，值得鼓勵啊！」

▲丁小羽強調，做好準備注意安全，愛怎麼秀都行。（圖／丁小羽授權提供）



對於這個議題，登山部落客丁小羽接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「愛爬山沒有問題，但是需要先做足準備，安全第一為考量，為自己的行為負責，且在不傷害人的前提下，你想怎麼秀都行。」

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