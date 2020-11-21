傳錯人立刻「收回訊息」！他好奇：會過問嗎？　網曝心聲超討厭

▲通訊軟體中有「收回訊息」的功能。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

科技越來越發達，許多人會用通訊軟體聯絡感情，尤其軟體中還會有很多可愛的貼圖，或是免費通話的功能，深受大家喜愛，但有網友好奇，軟體中有一個「收回」的功能，如果看到對方收回訊息，「會問收回的訊息是什麼嗎？」貼文一出後，引起兩派網友討論。

原PO在PTT板上發文，收回訊息可能是因為傳錯人、打錯字，或是傳完後覺得後悔，「我自己是習慣不問啦，無論是何種理由應該都表示不想讓我知道吧？」不過身邊也有朋友看到訊息被收回，會反覆關心詢問，「有時也確實能靠著關心挖出一些心裡話啦」，因此想問問大家，「看到訊息被收回會詢問嗎？」

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▲有網友認為，打錯字重打就打，不需要收回。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，有些人表示「不會問」，「問了很像控制狂」、「不會問，但會不喜歡一直收回的人」、「收回就是不想被看了還問」、「理論上不該問，可是會很好奇」、「不會問，我收回通常是打錯字重發」、「沒看到就算了，問了尷尬」。

也有人認為，「那種一次收回超多條的會問」、「除非對方收回後都沒再打字才會確認一下」、「從來不收的，覺得反而不大禮貌」、「收回給人的感覺就是發了什麼見不得人的訊息，傳錯打錯直接講就好，收回反而給人心虛的感覺」、「遇過沒回訊息就把全部訊息收回的，真的有夠討厭」。

也有網友指出，收回訊息就是不想讓對方知道，但是聊天畫面卻顯示「訊息已收回」，讓人看了很不解，「收回這個功能不錯，但希望能不留痕跡的收回」、「真的很煩，收回就收回，幹嘛還有那個提示」、「收回就是不想要有紀錄，顯示收回真的X能」、「為什麼APP上要寫：對方已收回訊息。默默消失不是很好嗎」。