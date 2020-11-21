3男離奇失蹤！人魔曝「2人煉成油和肉餅賣了」　女警1招追回遺體　

▲肉渣餅。（示意圖／pixabay）



圖、文／CTWANT

大陸公安部近日舉辦全國百佳刑警推選宣傳活動，山東省刑警林燕入選提名，她17年奔波在刑偵一線，與形形色色的罪犯鬥智鬥勇，用一身正氣和坦蕩詮釋刑警本色。林燕過去曾偵辦一起失蹤案，當時3名男子人間蒸發，犯嫌聲稱其中2人已被殺害，屍體被他煉成地溝油和肉渣餅賣了，讓警方相當震驚，最終也是靠著林燕破案。

《瀟湘晨報》報導，林燕是青島市公安局刑警支隊心理測試專業負責人，同時也是全國刑事技術特長專家，她將微反應測試技術成功應用於案件偵破，開創了非物理接觸式測謊的新模式，用不斷創新展現著刑警的智慧，擅長攻克疑難案件，在探索真相的路上始終奮鬥不懈，用一腔熱血和忠誠守護著百姓的平安。

2015年至2018年間，某市先後有3名成年男性失蹤，由於缺乏證據，案子始終未破；2019年犯罪嫌疑人到案後，只承認殺死了其中2人，屍體被他煉成地溝油和肉渣餅賣掉了，但他對其他失蹤案件拒不認罪，辯稱失蹤人被別人帶走了，下落不明。相關供述駭人聽聞，但又無法查證，案件隨即陷入僵局。

▲林燕從警17年來偵破多起懸案。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

為了找出證據，林燕受邀對犯嫌進行測試，經測謊認定對方在車上殺人，沒有其他同伙，且屍體全都埋在他家院子裡的某2個區域內；事後，警方順利找到了所有屍體，還連帶破了另外一起殺人案。至此，這個手上沾滿4人鮮血的殺人惡魔，終於可以受到法律的嚴懲。

從警17年來，林燕經手了大大小小的懸案，透過一次次成功的心理圍獵，讓作案人原形畢露，使隱匿證據浮出水面，為案件的審查訴訟發揮了關鍵作用；她表示，「我的能力是有限的，但我願意為刑警的使命而不辭辛勞，殫精竭慮，為百姓守護平安」。

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