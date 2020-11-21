保住了！曾遭夜襲拆樓...彰化員林保安堂列縣定古蹟

▲員林保安堂。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府昨(20)日召開第1屆「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」109年度第4次會議，將84年歷史彰化員林曾氏洋樓保安堂醫院列為縣定古蹟及「社頭深坵祠」列為歷史建築。

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▲保安堂曾春泉洋樓-室內樓梯漏窗設計良好通風採光。（圖／彰化縣文化局提供，以下同）

保安堂醫院為1936年建築，是曾春泉老醫師所建，其建築形式具備時代之表徵，如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，為日治昭和時期現代化之鋼骨建築物，84年來建築保存完整，經歷921地震依然完好如初，具有其特殊性，且建物寬闊視野良好，為日式近代洋風建築的典範，具文化資產保存研究價值。

▲員林保安堂曾春泉洋樓-屋凸裝飾、立面洗石子現況。

今年8月文化局得知曾家後代求售想法，早一步將這棟建築列冊為縣定古蹟，曾家後代以低於市價每坪21.2萬元，總金額4685萬元成交賣出，10月16日夜晚有怪手進場準備拆樓，被文化局緊急攔截，免於拆除厄運。如今保安堂被列為縣定古蹟，曾家後代也已經搬離，就等待新買主進住，未來一切依照文資法辦理。

▲社頭深坵祠。

新增歷史建築「社頭深坵祠」，起造於清同治年間，為福建漳州南靖施洋蕭姓書山派下四大祠堂之一，深坵為原鄉地名的延伸。深坵祠坐東向西，西向社頭平洋，屋後有化胎，屋背對向尖湖山作為父母山，具高度風水及地理選擇及考慮。深坵祠起造於清同治年間，正殿及三川殿大木仍為舊構，地基石板磚砌多為原物，有關定著土地範圍實測後文化局將再送審議。

有關「埔心李家古厝」案，經現場勘查建物完整性已不復存，而遺留正廳亦多改建，未見歷史建築登錄基準之價值，申請人所提資料不具備新事證，決議為不登錄歷史建築。有關列冊追蹤案，國立員林崇實高級工業職業學校員林市林森路396號建物、交通部臺灣鐵路管理局台中工務段經管之原彰化檢車段內Z型防空洞解除列冊追蹤。

▲社頭深坵祠門前泥塑麒麟。

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