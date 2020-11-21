快訊／中市中階警官遭查獲「喝花酒」！　上任才3天遭記過下台

▲台中市警察局太平分局高姓副分局長喝花酒被當場查獲，事後遭拔官。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

高雄市9名員警10月間遭查獲喝花酒，均被記過2次處分、調整服務區地區，緊接著台中市警察局主動出擊，發現一名高姓中階警官才上任3天，竟於19日受邀喝花酒，遭靖紀小組當場查獲，警方火速將其記過調職。據了解，高姓警官上任前就已有問題。

對此，警局回應，警方接獲情資反映，有員警疑似涉足不妥當場所，隨即進行風紀探查並會同轄區分局員警，20日凌晨主動出擊，前往KTV實施臨檢，當場於該處包廂內查獲高姓太平分局副分局長涉足。

高姓副分局長表示，19日18時許下班後受到民防幹部邀請到大里區參加飲宴，約23時許餐敘結束後，應友人邀約隨同前往某處KTV，他因不勝酒力不知該處KTV為列管之不妥當場所。

市警局指出，高員下班後因參加餐會並於過程中飲酒，酒後自我控制力降低，導致涉足有女陪侍的不當場所，高員身為幹部，對於警察人員非因公不得涉足不妥當場所相關規定應非常熟悉，卻未能以身作則、謹言慎行，導致發生違紀事件，市警局爰予檢討調整高員為非主管職務，並依規予以嚴厲之處分。

市警局表示，將持續清查所屬員警有無涉足不妥當場所情事，秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，一經發現違法犯紀的徵兆、跡象將主動查處，積極維護警察風紀。