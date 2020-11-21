皇家傳承遭疑「料理包地下工廠製」　地址查無登記！Google曝實景

▲皇家傳承牛肉麵因「萊牛」問題近日多次登上媒體版面。（圖／翻攝Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導

台北市牛肉麵節的冠軍「皇家傳承牛肉麵」，日前因丁怡銘的萊牛說造成名譽重創，連續多日登上媒體版面，最後店家拿出檢驗報告證實「未檢出萊克多巴胺」以證清白。不過事隔多日後皇家傳承又被發現，公司登記地址並無工廠登記，遭質疑料理包在地下工廠製作。

皇家傳承除了店面販售牛肉麵外，在其官網還有許多冷凍料理包可訂購宅配。不過有眼尖的民眾發現，皇家傳承的公司地址登記疑似有點問題。根據台灣公司網資料顯示，皇家傳承餐飲有限公司地址登記為「新北市新莊區瓊林南路157巷2號」，核准設立時間為101年8月23日。

▲皇家傳承公司地址查無工廠登記。（圖／翻攝經濟部工業局網站）

不過該地址在經濟部工業局公示資料系統搜尋，結果顯示「您查詢之地址無生產中工廠」，不過該網頁有備註「本系統查詢之資料只供參考，不可當證明文件之用」。

利用Google map實景功能查詢「新北市新莊區瓊林南路157巷2號」，可以看到店門口就有「皇家傳承」四個大字，相當顯眼，至於為何公司地址尚無工廠登記，目前皇家傳承牛肉麵負責人陳家斌尚無回應。

▼皇家傳承餐飲有限公司外觀。（圖／翻攝Google map）

