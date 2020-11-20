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HTC VIVELAND《恐龍紀元XR》登場　搭乘體感時光機闖入白堊紀

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲《恐龍紀元XR》結合VR、AR及體感座艙，觀眾將搭乘具體感互動的「時光機座艙」，穿梭時空回到白堊紀展開冒險 HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

▲《恐龍紀元XR》結合VR、AR及體感座艙，讓觀眾搭乘具體感互動的「時光機座艙」穿梭白堊紀。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（20）日宣布全新自製內容《恐龍紀元XR》首度在台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND登場，並即將在11月22日將正式上架。

HTC表示，這是VIVE Studios首款原創自製的XR延展實境內容，透過最新XR技術，帶觀眾闖入白堊紀恐龍世界，在環景360度的遠古叢林內冒險探索，感受跨越於現場實景與虛擬科幻間的新體驗，猶如親歷遠古生物生動再現的震撼現場。 

▲《恐龍紀元XR》結合VR、AR及體感座艙，觀眾將搭乘具體感互動的「時光機座艙」，穿梭時空回到白堊紀展開冒險 HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

HTC指出，這款全新體感內容還特別結合VR、AR與體感裝置，讓虛實之間更真實毫無界限，並突破過去VR作品的擬真畫質，讓觀眾感受最新的XR應用。

HTC說明，觀眾戴上VIVE頭盔搭乘以「恐龍紀元時光站」為設計概念且具體感互動的「時光機座艙」，穿梭時空回到白堊紀展開冒險，經歷火山、叢林、大海與熱浪，在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中，展開海陸空大冒險。 

▲《恐龍紀元XR》結合VR、AR及體感座艙，觀眾將搭乘具體感互動的「時光機座艙」，穿梭時空回到白堊紀展開冒險 HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

▲全新體感內容特別結合VR、AR與體感裝置。（圖／HTC提供）

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，這次所推出的《恐龍紀元XR》體感體驗，呈現VR與AR的全新應用，透過XR新科技讓觀眾能在一個真實與虛擬世界轉換更加流暢的體驗中獲得全新的啟發。

▲《恐龍紀元XR》結合VR、AR及體感座艙，觀眾將搭乘具體感互動的「時光機座艙」，穿梭時空回到白堊紀展開冒險 HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

陳柏諭指出，《恐龍紀元XR》是VIVE Studio獨力自製的XR延展實境內容，展現HTC領先業界的創新研發能力，結合VR與AR科技，加上震動體感座艙帶來的極致沉浸體感，讓觀眾宛如穿越時空，體驗如影城般的頂級娛樂聲光享受。

▲《恐龍紀元XR》結合VR、AR及體感座艙，觀眾將搭乘具體感互動的「時光機座艙」，穿梭時空回到白堊紀展開冒險 HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE Studios原創XR體感內容《恐龍紀元XR》。（圖／HTC提供）

《恐龍紀元XR》適合6歲以上大小朋友一同來體驗，搭配全新體感內容新上市期間11月22日~12月22日將提供優惠套票活動，台北三創VIVELAND享有動感區套票五選三優惠價500元，高雄大魯閣草衙道KOSMOSPOT X VIVELAND享有動感區套票四選三優惠價500元。 

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