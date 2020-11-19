北一女傳奇！警衛阿伯用「秘密筆記」叫出全校學生名　戴口罩也認得

▲北一女。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

北一女中有位70歲的「警衛伯伯」周先生，他的神奇事蹟讓許多學生及家長讚嘆不已，每天站在校門的他，可以叫出每位學生的名字，他自豪表示，「高二、高三基本上沒有他叫不出的，高一因為剛進來，所以800個新生大概已經記住了6、700」，就連來送夜自習便當的媽媽也都知道是誰家的。

作家王蘭芬，同時也是北一女的家長表示，自己已經聽說「北一女傳奇」很久了，有一天她到學校當志工，正巧遇到這名警衛周伯伯，因此決定將他的故事記錄下來，並將該文以「北一女神奇杯杯」命題，記錄下傳奇人物。

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王蘭芬提到，自己親眼目睹70歲伯伯在校門站著，一一叫出每一個進出的學生名字，甚至還會舉高雙手碰頭頂擺出大愛心，就算是天氣冷，學生戴著口罩、把連衣帽拉到頭上，周伯伯都認得出來，不禁讓學生跟她驚呼「連這樣你也認得出來！」

▲北一女警衛周伯伯。（圖／王蘭芬提供）

王蘭芬說，若周伯伯想不起來學生名字，他會先看著小孩的臉然後把他的秘密筆記拿出來對照，那本秘密紙張，上面全是英文縮寫，幾個字母就標出學生特徵。「sbg是sweet beautiful girl甜美女孩；vsmile是很有笑容 very smile，d是dimple有酒窩；lh是long hair，sh同理可知是短髮，個子特別小是s，150幾公分以上就算t了tall，170以上是vt very tall，180以上則是vvt，m是mole代表臉上有痣，p是長痘痘了pimple；dyeh是Dye hair有染髮」。

周伯伯在北一女一待就是10年，原本一開始做了一年十個月就決定休息，沒想到一大堆學生跑來圍住警衛室說捨不得他走，還有好多人認真寫了卡片，半年後決定再回到北一女，當時決定「以後一定要記住每個學生的名字」。周伯伯笑著說，子萱跟品妤是最常見的兩個名字，「有一次我喊子萱早，有三個學生都回頭。」

北一女學生超愛周伯伯，他提到，平時也為學生著想，如果教官拿照片來要他認人，好事的話，他馬上可以指出來，壞事的話，他也會搖頭說「認不出來」，有時候還有家長來問他「有沒有看到有男生到門口來等她女兒」，他也會說「沒看過啊」。學生後來知道跑來跟他說，「杯杯我超愛你的！」

王蘭芬將這樣的事蹟PO上網後，不少校友提到，「杯杯如果要退休，可以舉辦一場樂儀隊表演來歡送了」、「北一女裏已經臥虎藏龍了，沒想到連警衞也深藏不露」、「這位杯杯也記得我女兒是誰，很是神奇的！」、「好厲害的杯杯，簡直就是不插電的人臉辨識系統」。