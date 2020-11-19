租套房5年只為約會！人妻熱戀老闆…夫抓姦見她穿性感內衣崩潰

▲洪夫在溫泉會館內開門抓姦，當場目睹妻子身穿性感內衣躺在床上。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／台北報導

洪姓女子婚後與年薪百萬的老公移民美國並生下3名子女，怎料2014年起，她卻與自己任職公司的陳姓老闆大談婚外情，2人返台參與活動時還於某溫泉會館共住一房，當場遭洪夫抓包。洪夫見妻子身穿性感內衣坐在床上，且前來應門的陳男也衣衫不整，崩潰上法院提告。士林地院審結判偷情2人須賠償洪夫10萬元。可上訴。

洪女與夫1999年結婚後即移居美國，並在當地產下3名子女，未料，她2014年開始與公司老闆發展婚外情，隔年便常因工作徹夜未歸，2017年時更租下朋友的房子作為愛的小窩，方便與老闆幽會，這樣的狀況持續5年之久。

洪夫痛訴，他2019年6月間發現妻子上班時都會先前往上開租屋處，等老闆過去載送上班，同月底，他就收到了美國郡法院訴請離婚的傳票，隔（7）月更驚見陳男寫給他妻子的情書，內容提及，「你就是我餘生所愛」、「我對你的三個promises，幸福、富裕、愛情」等，並且還有許多以陳男名義的刷卡單據，顯然2人多次於上班期間約會、購買居家用品。

▲洪女認為現在社會風氣逐漸開放，1男1女同住一房根本沒有踰矩問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

洪夫法庭上主張，妻子2019年10月間與陳男一同返台參加台商投資觀摩團時，2人共住某溫泉會館內的一間房，且當他前去抓姦時，前來應門的陳男還衣衫不整，妻子更穿著性感內衣躺在床上，行為明顯已超越一般男女正常相處。

士林地院審理時洪女辯稱，前夫所指的愛窩並非她與老闆的約會地，那是朋友的租屋處，她過去僅是訪友，另現在社會風氣已逐漸開放，1對男女於溫泉會館「共住一房」根本沒有侵害配偶權的問題，強調自己與老公早已分房居住超過6年，男方提告僅是依據他個人的主觀推論。

法官勘驗洪夫提供的抓姦影像後認為，雖然偷吃2人沒有被抓到實際性交的證據，但根據他們的年齡及身分地位，參加參訪根本不需要因節省住宿費用或是行程上的必要而共宿一房，審結認定洪夫配偶權遭侵害屬實，衡量雙方財力後判2人需賠償10萬元。可上訴。

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