快訊／新莊2失蹤少女「人在桃園」找到了！　警釐清案情中

▲失蹤的新莊少女在桃園被找到了。（圖／翻攝自臉書）

記者陳豐德、戴若涵／台北報導

新莊一名14歲少女18日放學後就沒有回家，而她的媽媽焦急地PO網尋找並報警，19日一早又傳出該名少女的同班同學也失聯。稍早2名失蹤少女人在桃園被尋獲，警方目前正在進一步調查，以釐清案情中。

回顧事發經過，一名母親18日晚間在臉書PO文協尋，14歲女兒放學後沒有回家，拜託廣大網友們能協助她找到女兒。她提到，發現女兒失蹤後，自己一條街找過一條街，還差點被車撞，發了瘋似地找尋女兒，只希望孩子能平安回家，心痛喊「我只有這個女兒，阿姨拜託你們了。」

孰料，隔日上午該名失聯少女的同班同學也失聯，讓家長心焦不已。據了解，兩名同學之間傳話當中有一些衝突、誤會，18日班導師請學務處老師幫忙處理，有約雙方家長來學校談，雙方家長、學生都接受後，由家長各自帶回，不料晚上其中一名少女就失蹤。

今日早上7時許，另位少女由媽媽載她到校門口，但在看媽媽轉頭之後，少女就跑走了，而老師發現未到校後，隨即跟家長聯絡。少女的媽媽收到通知後，著急地表示，早上有載女兒來上課，到學校調閱監視器之後發現，孩子是趁媽媽離開後轉頭就跑，而少女的媽媽也在學校建議下到派出所去報案，稍早2名少女在桃園被尋獲！

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