　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新莊2失蹤少女「人在桃園」找到了！　警釐清案情中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新莊少女失蹤。（圖／翻攝自臉書）

▲失蹤的新莊少女在桃園被找到了。（圖／翻攝自臉書）

記者陳豐德、戴若涵／台北報導

新莊一名14歲少女18日放學後就沒有回家，而她的媽媽焦急地PO網尋找並報警，19日一早又傳出該名少女的同班同學也失聯。稍早2名失蹤少女人在桃園被尋獲，警方目前正在進一步調查，以釐清案情中。

回顧事發經過，一名母親18日晚間在臉書PO文協尋，14歲女兒放學後沒有回家，拜託廣大網友們能協助她找到女兒。她提到，發現女兒失蹤後，自己一條街找過一條街，還差點被車撞，發了瘋似地找尋女兒，只希望孩子能平安回家，心痛喊「我只有這個女兒，阿姨拜託你們了。」

孰料，隔日上午該名失聯少女的同班同學也失聯，讓家長心焦不已。據了解，兩名同學之間傳話當中有一些衝突、誤會，18日班導師請學務處老師幫忙處理，有約雙方家長來學校談，雙方家長、學生都接受後，由家長各自帶回，不料晚上其中一名少女就失蹤。

今日早上7時許，另位少女由媽媽載她到校門口，但在看媽媽轉頭之後，少女就跑走了，而老師發現未到校後，隨即跟家長聯絡。少女的媽媽收到通知後，著急地表示，早上有載女兒來上課，到學校調閱監視器之後發現，孩子是趁媽媽離開後轉頭就跑，而少女的媽媽也在學校建議下到派出所去報案，稍早2名少女在桃園被尋獲！

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

ET快訊
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
沒打方向燈60秒2紅單噴2400　警曝：最多檢舉其實是這項
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

「叩叩」變「碰碰」...義交清空路口動怒「浩克上身」富豪車門凹

影／桃園醉男七傷拳來襲！躺地突飛撲又變「蛤蟆功」...優勢警力壓制

拒捕撞20歲實習警畫面曝！5條通悍賊染髮變裝　涉殺人未遂重罪

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

「叩叩」變「碰碰」...義交清空路口動怒「浩克上身」富豪車門凹

影／桃園醉男七傷拳來襲！躺地突飛撲又變「蛤蟆功」...優勢警力壓制

拒捕撞20歲實習警畫面曝！5條通悍賊染髮變裝　涉殺人未遂重罪

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

于美人《超紅》10年首開金嗓曝發片計畫　「大鬥嘴」澎恰恰火藥味超濃

RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠明日開售！亞洲首度曝光「三色迷彩」行李箱帥爆

川普次媳將選北卡參議員　2022殺破重圍得靠「公公剩餘政治資本」

嫁3000億豪門1年…奚夢瑤「我嫁的是愛情」　罕見談婆婆

中部大樓預售屋「預計115年底完工」他傻住　專家解釋背後原因

關懷盃／冠軍獅前進台東　蘇智傑率隊友替小球員補充元氣

元大金控人事大風吹！　銀行、證金副董今日定案

細數蘇貞昌政績破除換閣揆謠言　蔡英文：很肯定也很感謝

美國環保署長12月訪台　北京：將作出正當必要反應

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

美甲正妹畢羊縱走落隊亡　父母淚崩

強拖進公廁　軍人壓頭硬來還錄影

快訊／鄰聞濃烈屍臭！梧棲獨居男猝死6天

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

快訊／丘沁偉要告了！3分鐘錄音檔曝光

即／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內

少女失聯4天…男網友認「發生關係」！爸媽喊告

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面