Apple Podcasts搶百萬聽眾　即日起開放網頁「嵌入」功能

特約記者洪聖壹／綜合報導

或許是發現 Podcast 越來越多人使用，Apple 公司稍早宣布，即日起開放用戶將 Apple Podcasts 嵌入網頁播放器，任何人都可以在 Apple Podcasts 服務中生成嵌入代碼，嵌入網頁。

▲Apple Podcasts目前擁有超過150萬個數位頻道。（圖／記者洪聖壹攝）

Podcast 廣播，最早是 iPod 和 broadcast 的混和詞，是一種數位廣播訂閱式服務，正如同創作 YouTube 的創作者被稱為 YouTuber，創作 Podcast 的人被稱為 Podcaster，這些人可以把事先錄製好的音源上傳到 Podcast 平台，創建播放列表提供給聽眾們訂閱或者下載，目前比較多用戶使用的除了Apple Podcasts，還有 Google Podcasts 跟 Spotify Podcasts。

根據 Apple 公司官方數據指出，Apple Podcasts 已經有超過 150 萬個節目列表，考量到用戶與日俱增的活躍度，官方從即日起開放“嵌入”功能，不過目前只開放 Web 版本，用戶可以從 Web 上的 Apple Podcasts 預覽頁面或 Apple Podcasts Marketing Tools 網站生成嵌入碼，接著你就可以根據自己的需求，嵌入到任何網頁當中。

記者實測，嵌入代碼的默認值是 450px x 660px，你可以根據自己的需求來調整播放器的高度和寬度，就像下面這樣：

如此一來，用戶們就可以透過上面的播放列表在 iOS 裝置、iPadOS 裝置或者 MacOS 裝置的 Apple Podcasts Apps來聆聽相關內容。

這樣的新功能可以看成 Apple 公司為了保障自家 Podcasts 市場不再被 Spotify、Google 甚至是在地的音樂平台，好比說 KKBOX 蠶食鯨吞，所做的防守型動作，但從另一個角度來看，也可以發現目前 Podcasts 市場正在活躍。

以台灣來說，初步估計全台收聽人口超過百萬。根據 SoundOn 提供的《2020 H1 台灣Podcast產業調查報告》，當中顯示台灣 Podcast 聽眾年齡佔比最大宗是 28 至 32 歲，其中近半數聽眾每週至少收聽 5 天，每次收聽更超過一小時。

不過台灣的用戶跟創作者，多半已經把 Podcast 當作是「數位廣播」看待，因此在同分調查報告可以看出，有 58% 的聽眾，會在搭乘大眾交通運輸工具時收聽，其中有超過 50% 的男性聽眾，會在開車時收聽Podcast；而女性聽眾，則分別有 2 成與 4 成，會在起床與做家事兩大情境收聽。或許在這個全民媒體的數位洪流當中，社群平台正走向新的變化。