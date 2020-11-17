一嘿咻就見血　恩愛夫妻停機3月...赫見子宮頸竟有高球大腫瘤

記者游瓊華／台中報導

台中一名44歲林姓婦人與先生感情融洽，但近半年每當兩人「嘿咻」後，都會有陰道出血症狀，嚇得兩人為此停機3個月，但仍有不正常出血，林婦赴醫切片檢查，才赫然發現子宮頸有5公分大腫瘤，像是一顆高爾夫球般大小，後來不得不將子宮、兩側輸卵管全部切除。

亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽表示，林婦經骨盆腔檢查，確定為子宮頸癌第一期下，腫瘤大小約5公分，林婦先接受「新輔助化學治療」，也就是手術前化療3次後，再接受手術治療，包括根除性子宮全切除、兩側卵巢輸卵管切除、兩側骨盆腔淋巴腺摘除，和恥骨上膀胱造廔手術等。

但幸運的是，患者透過術前化療，手術過程發現腫瘤幾乎消失，且沒有造成骨盆腔淋巴腺轉移，因此手術後不需再追加骨盆腔放射線治療，目前狀況相當良好，夫妻也重新恢復性生活，人生回到正常軌道。

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洪耀欽指出，傳統治療子宮頸癌第一期下、腫瘤超過４公分，一般會採取直接根除性子宮全切除及骨盆腔淋巴腺摘除手術治療，但手術後患者常因腫瘤過大，合併深層基質組織侵犯，或合併有骨盆腔淋巴腺轉移等情形，需要進一步接受骨盆腔放射線治療，如此一來，手術加上放療，常使患者產生骨盆腔淋巴水腫、下肢水腫，或泌尿道、腸道、生殖道廔管產生，但林婦採取先接受新輔助化學治療，之後再進行根除手術，效果亦相當良好。

洪耀欽提醒，30歲以上女性應每年定期接受子宮頸抹片檢查，若連續三年抹片正常，則可每隔三年檢查一次，但若出現陰道不正常出血症狀，應立即赴醫檢查。