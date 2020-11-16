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快訊／金馬入圍男星涉賣海洛因！前程全毀　恐判無期「關一輩子」

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▲第52屆金鐘獎-紅毯高盟傑（圖／攝影中心）

▲高盟傑涉嫌販賣毒品海洛因，恐遭處無期徒刑。（圖／攝影中心）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

曾演出《甘味人生》等本土劇、以《當愛來的時候》入圍金馬獎的男星高盟傑，因多件吸毒案遭判1年1月，上月理光頭網路直播跟大家說再見後入監服刑，豈知，他在9月份就因為涉嫌販賣海洛因、安非他命一二級毒品，遭台中地檢署依《毒品危害防制條例》起訴。由於販賣一級毒品可處死刑或無期徒刑，高盟傑恐怕要很久之後才能出來見粉絲。

據了解，男星高盟傑曾5度入圍金馬、金鐘獎，原本星途一片看好，但2017年卻傳出高在外欠債150萬，且在拍攝《甘味人生》時頻頻向劇組人員借款，甚至連合作過的隋棠、陳冠霖等人都是債主；此外，高盟傑還遭前經紀人指控，時常以「沒錢吃飯、住院」等理由騙大家借錢，還稱高有吸毒習慣、也會玩線上賭博。

108年1月到9月間，高盟傑就曾因施用二級毒品遭逮4次，被法院分別判處2月、3月、3月、2月徒刑，再加上高又涉嫌替人討債後占有231萬元款項，遭判處6月徒刑，經新北地院裁定，應合併執行5件共1年1月，扣除先前已執行，還得再服6個月的刑期；而高也於10月21日入監報到，服刑前一晚，還在個人臉書開直播理光頭，高調宣布入獄。

不料還沒等高盟傑服完刑期，台中地檢署又另外起訴他販賣一級毒品重罪。起訴書指出，高於去年1月加入以陳嫌為首的販毒集團，並當接頭替上游毒販賣海洛因；去年7月警方收網，將高盟傑等人逮捕，還在其沙鹿住處搜出海洛因2包、各淨重近7公克，另還查獲手機與子彈3顆。

檢方經偵查後認定，高盟傑共涉及6次販毒行為，其中1次為販賣二級毒品安非他命、另5次則為販賣一級毒品海洛因，每次得手金額約3000元至9000元不等，因此偵結後將高盟傑依販賣二級毒品罪、販賣及持有一級毒品罪起訴；此外，高盟傑持有子彈也涉及槍砲罪，檢警另案偵結。

依據中華民國《毒品危害防制條例》規範，販賣一級毒品屬重罪，最重可處死刑、或無期徒刑；依照現況來看，高盟傑身上至少背負3條重罪，原本還以為蹲完半年苦牢後，明年4月還能露臉與粉絲相見歡，但如今，高盟傑想要再與粉絲見面，恐怕遙遙無期。

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