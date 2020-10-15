瘋電影／無聲　聽得見假裝聽不見是最可惡的事情

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，不僅逼真且劇情高潮迭起，真實故事更令人痛心，他們已經是很無助的一群弱勢孩子，為什麼政府官派的學校卻仍如此黑暗，如果不是百年出現一位正義感的好老師，還有多少孩子必須受害且無法發聲，五顆星推薦的好作品，意義非凡，台灣也能擁有這般質感的真實故事電影，期待金馬創造好成績。

不劇透買票進院支持不會失望，這是今年看到台灣最好的作品之一，尤其新演員表現襯職出色，遠超過許多線上的偶像演員，感受到台灣電影的前途性，終於有真正的電影真正的演員和真正的導演，真正為台灣社會發聲，電影流暢好看商業價值是及格的，而劇本言之有物，田野調查也非常切實，不論是視覺和襯底音樂，攝影與影片剪輯，無可挑剔的工整到位，一點也不沉悶。

看完電影聽到＂一起玩＂這三個字，火會冒出來！聽得見假裝聽不見的老師和校長，對比聽不見卻仗義勇為的轉學生，剛好遇到正義感的老師，這個校園性侵霸凌案才能稍有轉機，社會機構還有什麼管道可以幫助這些孩子嗎？看得實在非常心痛，非常好看。

獲金馬獎8項入圍肯定，包括最佳新導演獎柯貞年、最佳男配角獎金玄彬、最佳新演員獎陳姸霏、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂獎盧律銘、最佳美術設計、最佳音效及最佳剪輯。



片 名：無聲

英文片名：The Silent Forest

類 型：劇情

上映日期：2020-10-15

片 長：104分鐘

導 演：柯貞年

演 員：陳姸霏 、 劉子銓 、 劉冠廷 、 楊貴媚(Yang Kuei-mei) 、 太保(Tai-Bo)

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：CatchPlay



劇情大綱

《無聲》故事描述在寧靜的校園中，但卻充斥著詭異氛圍。天真無邪的學生一起在玩一個遊戲，但這個遊戲卻是不能說的秘密，可是到底為什麼不能說…在這個遊戲中，什麼才是勝利？誰勝誰負？又或，大家口中不能說的遊戲只是一種無助的求救訊號？在孤寂的無聲世界中，聽不見，不代表看不見，其實，你並不孤單。

▲唯一對轉學生友善的女同學，獲金馬提名最佳新演員獎陳姸霏。

▲正義同學和正義老師才能阻止這場災難。

▲金玄彬入圍金馬最佳男配角。

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