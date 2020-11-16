陸11月航行警告連發！ 　解放軍「4點連線座標」5天軍事訓練

▲上海海事局發布航行警告。（圖／中國海事局官網）
記者鄭思楠／綜合報導
解放軍近月接連密集軍演。上海海事局15日再次發布航行警告稱，長江口自11月16日6時至20日18時軍事訓練，禁止船隻駛入。
上海海事局通報，訓練範圍為31°15′03″N/122°54′51″E、31°15′03″N/123°09′24″E、30°19′00″N/123°03′40″E、30°19′00″N/122°49′07″E四點連線水域內。
11月，中國已多次發布航行警告，大連海事局2日發布「遼航警0248」航行警告，解放軍宣布在3日午夜零時起至7日午夜零時，於渤海進行實彈射擊；大連海事局當日繼續發布「遼航警0249」航行警告，解放軍於本月2日晚間6點起至7日上午8時，在渤海指定水域內進行「軍事任務」，禁止其他船隻駛入。
葫蘆島海事局則是在5日發布「遼航警0255」航行警告，解放軍在6日上午4點至9點，在渤海指定區域內執行「軍事任務」；葫蘆島海事局6日中午繼續發布「遼航警0257」航行警告，宣布在當天上午11點至下午4點，於相同水域繼續進行「軍事任務」，並強調「任何船隻在上述時間內不得進入該海域」。
秦皇島海事局6日發布「冀航警0368」航行警告，解放軍宣布於本月8日午夜零時起至11日午夜零時，在渤海指定區域內進行「軍事任務」。