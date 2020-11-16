陸11月航行警告連發！ 　解放軍「4點連線座標」5天軍事訓練

美國總統大選投開票日的同一天，也是由印度所召集的美日印澳的「馬拉巴爾-2020軍演」（Malabar-2020）的首日，參演的四個國家也明確表態，軍演的目的就是代表印太地區的四個民主國家，回應中國影響該地區軍事與政治平衡的行為。中國外交部被媒體問到相關問題時，也低調回應，希望能夠有利於和平。