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疫情期出怪招！北市酒店妹偕客拉Ｋ　警掃蕩7辣妹「中鏢」令停業

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記者張君豪／台北報導

台北市因經濟活躍，夜生活型態較繁複，市警局利用大數據資料庫分析，針對易涉毒品案件之酒店、夜店強力蒐證查緝，並配合同年底生效「毒品危害防制條例」第31-1條及「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」從2019年查獲3家酒店、3家旅館發生店內顧客施用毒品案件，北市政府依法處罰鍰、停業或勒令歇業。

▲北市警查獲中山區元富酒店有吸毒、供應毒品現象，遭市府勒令停業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警查獲中山區元富酒店營業有吸毒、供應毒品現象，遭市府勒令停業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警查獲中山區元富酒店有吸毒、供應毒品現象，遭市府勒令停業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警查獲中山區元富酒店有吸毒、供應毒品現象，北市警特勤隊員破門進入搜索。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警察局毒緝中心指出，從2018年起，將「查緝製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品者」列為關鍵績效指標，強力掃蕩供毒藥頭，從2017年起至2019年期間，警方查獲販毒藥頭數分別為752人、832人、894人，成效逐年提升；2020年迄10月查獲848人，較去年同期784人增加64人，成長率為六都最高。

北市警方在COVID-19（新冠肺炎）疫情爆發後，收到情資發現位於北市中山區林森北路「元富名店」有收容顧客施用毒品問題，警方報請北檢檢察官高光萱指揮，於10月21日凌晨6時許，持搜索票行動當場起獲K他命、殘渣袋等證物。

該案事後經檢驗，發現該店有7名酒店妹尿液檢體呈K他命陽性反應。北市府於11月12日依毒品危害防制條例，開罰元富酒店50萬元罰鍰，並命令停止營業1年6個月。北市警局強調，未來仍會加強查緝北市各特種營業場所，消滅夜生活施用毒品惡習。

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