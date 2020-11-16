宣示學校午餐全面採用國產食材　食材補助每餐3.5元提高至6元

▲嘉義縣宣示學校午餐全面採用國產食材 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、衛福部次長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴、縣農會總幹事黃貞瑜參加嘉義縣「學校午餐全面採用國產食材」宣示儀式，全國關心學校午餐的公民團體、營養師公會、全國家長會、食材供應業者及團膳業者等皆出席，共同宣示願意全力支持政府推動學校午餐全面使用國產可溯源食材政策，塑造我國營養午餐特色。

▲蘇貞昌出席嘉縣學校午餐全面採用國產食材宣示儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，謝謝中央部會對營養食材的重視，更親自前來農業大縣嘉義辦理宣示儀式；嘉義縣食材自給率高，實踐學校午餐吃在地、食當季，減少運送碳足跡，確保來源安全的國產農產品，加上嘉義縣長期深耕三章一Q (台灣優良農產品CAS、有機農產品、產銷履歷、生產責任追溯制QRCODE)，從食物源頭就進行輔導及監控，讓學校學生能吃得健康，吃得安心。

「將從海關到餐桌一路嚴格把關！」蘇貞昌力喊，連非洲豬瘟都能把關，對於學校營養午餐、餐廳也能把關，請人民相信政府的決心！為照顧國中小學童飲食健康，吃到優質安全的國產農產品，政府在「食安五環」政策下，變革提升學校午餐食材生產管理與安全，未來全面推動學校午餐使用國產可溯源食材，並將學校午餐食材補助由每餐3.5元提高至6元，行政院將持續全力推動。

為確保3500餘所國中小午餐使用國產可溯源食材，農委會及教育部自106年開始推動學校午餐使用三章一Q政策，109年全國各縣市校園食材登錄平臺食材登錄筆數為可溯源食材比例已達61%，另由農業單位執行生鮮蔬果食材農藥殘留抽驗工作，每年均抽驗蔬果3000件、畜產食材800件，加強抽驗把關措施促使學校午餐廠商更加重視食材來源及安全品質，本政策對於學校午餐食材源頭管理已有顯著成效。

農委會說明，推動學校午餐採用國產可溯源食材政策，不僅能確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，也能提升國產食材自給率，落實食品追溯追蹤系統，鏈結生產者生計及食安需求，達到家長、學生、農民三贏的效果；農委會未來也會和相關單位合作，從食農教育、食材供應平臺、校園食材溯源管理及農民對接產銷供應等方面，持續提升學校午餐供餐品質。