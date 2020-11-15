為愛熄菸醫檢健走趣　台南縣醫事檢驗師公會宣導禁菸觀念

▲社團法人台南縣醫事檢驗師公會舉辦「為愛熄菸．醫檢健走趣」活動，市長夫人劉育菁女士特別蒞臨參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人台南縣醫事檢驗師公會為促進民眾健康，一直積極參與各項醫事相關公益活動，15日上午主動與台南市衛生局和中華醫事科技大學校友會合作，於虎頭埤風景區辦理「為愛熄菸．醫檢健走趣」活動，宣導禁菸觀念，也鼓勵醫檢人員及民眾參與戶外運動，走出健康。

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活動中台南市副市長趙卿惠、市議員曾培雅、市長夫人劉育菁女士特別蒞臨參與，在現場與來賓進行拒菸宣誓儀式，接著由專業健身老師帶來暖身帶動跳，用簡單的勁歌熱舞，舞動了在場所有來賓的身心，現場氣氛熱鬧活潑！

▲台南市副市長趙卿惠、市議員曾培雅，在現場與來賓進行拒菸宣誓儀式。

「預備~~碰！」起跑的槍聲響起~「為愛熄菸 醫檢健走趣」健走活動開始，參與活動的民眾開心地在風光明媚的虎頭埤開始了環湖健走，大夥們邊走邊聊天，一路上的笑聲伴隨著蟲鳴鳥叫聲相互呼應著，完成健走後還能兌換小禮物，共計吸引3百多位醫檢師公會會員與社區民眾一同共襄盛舉。

今年度台南縣醫事檢驗師公會首開先例，結合台南市衛生局與中華醫事科技大學校友會共同籌備策畫了本次健走活動，主要宣導政府訂定之風景區與公園綠地除吸菸區外，全面禁菸政策與菸品危害，並呼籲吸菸的朋友為愛熄菸，接受二代戒菸服務嘗試戒菸，一方面也藉由此次宣導活動，提升台南縣醫檢師公會的公益形象與醫事檢驗師之能見度，未來本公會將持續投入提升社區民眾健康之公益活動，善盡醫檢人員對社會關懷的責任。

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