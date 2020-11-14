幫朱雪璋逃亡「偷渡集團首腦」竟是農產公司老闆　犯罪手法大起底

記者邱中岳、葉國吏／綜合報導

自稱朱元璋後代的朱雪璋在2020年5月因執行未到案，遭地檢署發布通緝，9月遭到刑事局遣返回國，北市刑大又在11日逮捕朱妻在內等6名嫌犯，其中包括透過地下匯兌到大陸供朱花用以及協助偷渡逃亡的共犯，發現協助朱逃亡的船家大有來頭。

▲王姓與溫姓男子在金門利用農漁業當掩護，實際上卻從事偷渡行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

朱雪璋6月間透過王姓男子居中協調，找到在金門的溫姓男子協助偷渡，深夜從台灣高雄興達火力發電廠附近海岸上船，以60萬元的代價，偷渡到大陸廣東一帶，最後流竄到廈門遭刑事局鎖定，事後在9月遣返回台。

根據《自由時報》報導，高屏為根據地、「服務」範圍包括中南部的偷渡走私集團主嫌溫俊龍，以「只要有錢賺、價格好」為目標，堪稱驃悍級份子。去年5越台中沙鹿風大茶館槍擊命案的2名槍手，溫俊龍就以2人140萬的高價協助偷渡到大陸。

▲溫姓男子日前遭海巡署查緝，移送後收押禁見，警方也另逮捕朱妻等5人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查發現，溫俊龍家族中有人從事遊艇行業，他雖然沒有插手，但在漁船界人脈充沛，更在金門設立農產公司，方便他進出金門。溫俊龍偷渡作業，大多把出入海點設定在「高雄興達火力發電廠旁的海邊」，因為這裡水位深、偏僻無人看管。

根據警方透露，這次朱雪璋事件由於備受關注，許多偷渡業者都怕出事不願協助，但溫俊龍秉持只要有錢賺都好的原則，以60萬的價格協助，沒想到卻因此被警方盯上落網。