買宵夜到男網友家！17歲妹遭「闖紅燈」硬上　爆哭掙扎喊：不要　

▲小晴買宵夜到男網友家，卻遭對方性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名17歲少女小晴（化名）去年7月15日買宵夜前往男網友阿俊（化名）住處一起享用，卻遭對方「闖紅燈」性侵得逞。桃園地院審結，依強制性交罪，將阿俊判刑2年，緩刑5年，另提供240小時義務勞務，可上訴。

判決指出，小晴透過交友軟體與阿俊成為朋友，雙方於去年7月14日相約見面，同月15日凌晨小晴買宵夜前往阿俊住處一起食用，孰料，阿俊卻趁兩人獨處之際，突然以身體壓制小晴，不顧小晴表示「生理期來」拒絕發生性行為，硬上得逞，直到小晴痛哭喊著「不要」、「很痛」，阿俊才肯停手，放小晴離去。

小晴事後返家向家人哭訴，爸爸聽完趕緊報警提告。對此，阿俊於警詢、審理期間皆坦承不諱，而法官考量雙方已以30萬元賠償金達成和解，有向小晴表達歉意，審酌其犯後態度後，依強制性交罪，判阿俊2年刑期，另宣告緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，於判決確定2年內提供240小時義務勞務，可上訴。

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