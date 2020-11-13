洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

▲男演員闖進浴室的行徑，讓小紫當場嚇壞。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者游芳男／宜蘭報導

一名小有名氣的陳姓廣告男演員，日前跟2男2女一同去宜蘭旅遊，但他卻趁著同房女性友人「小紫」洗澡、同房男性友人睡著時，握著生殖器全裸闖進浴室，誇張的行徑讓洗澡洗到一半的小紫當場嚇壞，只能用顫抖的語氣不斷嚇阻對方靠近。

據了解，陳男當時與4名好友一同入住宜蘭某旅店，當時小紫就與陳男、另名男性友人同房，而同住的房間有兩張大床，小紫是單獨睡一床，陳男與另一男友人是同睡另一床。另外，當陳男前去洗澡時，還事先傳訊息給小紫，要求對方幫他抓背。

小紫拒絕陳男後，原以為事件就已經就此落幕，沒想到之後換自己洗澡時，陳男竟然全身赤裸地闖入浴室，一手還握在生殖器上。陳男闖進浴室之後，還不斷朝小紫逼近，誇張的行徑讓小紫當場嚇壞，僅能用雙手遮住重要部位，並不斷大喊，「你怎麼可以進來，不要過來，快出去」。

陳男起初還不理會小紫的叫喊，直到小紫拚命吼了第2次之後，陳男才走回洗手台附近，緩緩地將內褲穿上後才離開。雖然陳男沒有得手，但其突然闖進淋浴間的舉動，也讓小紫覺得相當害怕，十分害怕陳男會再次闖入浴室，並對自己伸出狼爪。

陳男誇張的舉動，讓小紫恐懼不已，清晨就離開該處，直到朋友詢問之後，小紫才痛苦地將這段經歷說出，而事發之後，陳男不斷傳訊息向小紫道歉。另外，陳男也聲稱，自己當時真的酒醉，被性慾給沖昏了，而他也坦承會有這樣的舉動是因為對小紫有好感，挨告會坦然面對司法，也願意與對方和解。

不過，據了解，事發之後陳男曾找了2名朋友，與小紫相約談判和解，過程中陳男也一度下跪道歉。不過，陳男找來的隊友卻反而檢討起小紫，態度實在稱不上良好，讓整個談判破局。對此，礁溪分局受理報案後，在11月4日，以乘機性交未遂罪，將全案移送宜蘭地檢署偵辦。