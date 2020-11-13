我的婆婆殺了我！死者與先生最後對話曝光　悲父控女婿無情斷聯

▲死者父親出面，要求「親家」對女兒的死給個明確交待。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市張姓女子因婆媳長期失和，疑在不堪言語暴力下，8月某日凌晨先在個人臉書po出〈我的婆婆殺了我〉的控訴文，最後選擇上吊輕生身亡，但張女娘家除了未在第一時間得知女兒死訊，連想看女兒遺物還要立「借據」，至今對「親家」隱瞞女兒輕生的真相，仍是滿滿的怨言。

張爸爸說，在知道女兒死訊後，對「親家」好像沒事的態度「很不能接受」，更令他不滿的是，相驗大體時，檢察官詢問女婿，事發當晚死者有沒有什麼異常？他回說有說要自殺，檢察官接著問「那你有做什麼事？」結果他保持沉默沒有說話。

「我當時真的很生氣」張爸爸氣憤地說，既然當晚女婿明知我女兒當天下午又與他媽媽發生激烈爭吵，才有此自殺念頭，竟未告知父母予以安慰舒緩她的情緒，你沒有請你媽去安慰她就算了，最起碼也要打電話告訴娘家的人，結果一點保護措施都沒有，當天還讓她一個人睡在小房間內，根本沒有人守護她。

更誇張的是，案發後想到女婿家看看女兒生前是否有留下遺書或日記，找出她真正尋短的原因，結果女婿竟說女兒已經去世了，她的東西已由我們繼承，屬於我們私人物品，根本不給娘家親屬看，甚至想拿回死者生前使用的手機，還必須寫「借據」才能借回家。

張爸爸說，依照女兒的個性，如果只是單純的公婆爭吵，應該不至於去做這樣的事情，畢竟小孩還小，嫁過去也已經8年了，他懷疑是否有其他原因或不當外力，導致女兒活不了，才會寫出這麼痛苦的控訴文言詞，用這麼激烈的手段結束生命。

「他們欠我們娘家一個明確的交待」，張爸爸對自己苦等3個月，仍得不到真相感到悲憤，尤其辦完女兒後事後，女婿竟說以後雙方的連絡，全交由他委任的律師處理，完全斷絕與婆家的直接對話，甚至連外孫也難以見面，「這做法不是很絕情嗎 ？」

除了求事實真相外，張爸爸站出來受訪的原因，也希望這種婆媳言語霸凌不要再發生了。他說，台灣在言語霸凌的法律很薄弱，女兒的不幸引起許多網友討論，他認為社會需要有公道正義 、公序良俗的，希望透過立法讓法律更完備，日前曾向立委王婉諭陳情，希望能協助推動相關立法， 讓女兒的死變得更有價值。

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