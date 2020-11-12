不滿媽媽「碎碎念」怒砍2刀　嘉義女超淡定...殺人未遂送辦

▲涉嫌持刀刺傷母親的黃姓女子被警方帶回偵訊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市11日晚間發生女兒持刀刺傷母親人倫悲劇，警消獲報後到場先將受傷的楊姓婦人送醫，隨即對將反鎖房內的黃姓女子進行勸說，但黃女堅持不開門後才破門將她帶回偵訊。受傷楊姓婦人經醫院開刀急救後，也已送至加護病房觀察中。

據了解，黃女長期精神科就醫服藥，女子行兇當天上午剛到醫院回診完，晚間疑似母親口頭對她嘮叨細念幾句後，女兒就情緒失控拿出袋子中的水果刀對母親猛刺。楊姓婦人被刺後自行打電話向消防局報案，說自己被女兒「砍了2刀」，消防人員到場將受傷婦人送醫急救，婦人肚子、背部及手肘都有明顯刀傷。

▲女子行兇水果刀。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方隨即趕抵現場，但行兇黃姓女子卻將自己關在房內，而黃女父親也趕回家中對黃女進行勸說，但黃女遲不開門，於是警消利用器具破門將黃女帶回偵訊，破門後只見黃女淡定的在玩手機，被帶回時情緒也相當平和，但堅不透露事發經過及行兇動機，只推說是不喜歡母親的嘮叨。

警方12日再次對黃女進行訊問，黃女在律師陪同下情緒依舊平穩，但對於案情仍三緘其口，警方訊後將依殺人未遂將其送辦。

受傷楊姓婦人昨晚被送往聖馬定醫院開完刀，目前狀況清醒，在加護病房持續觀察，警方也將在她意識清楚後，釐清事情發生原因。