「大陳牌」少人會打了！源自江浙挖花牌　邊玩邊唱沒底子玩不來

▲▼大陳牌弈遊戲通俗稱為「大陳麻將」，但也僅是牌具的外形與麻將相似，規則及玩法上均不同。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

阮弼真君是大陳人的傳統信仰，在每年的農曆10月13日，分布在台灣各地的大陳人，都會回到花蓮大陳阮弼真君廟舉辦阮弼真君文化祭，今年的慶典將於11月26日登場。花蓮市公所在文化祭前，先以大陳牌奕傳承為活動熱身，透過大陳長者蔣邦林老師，帶領大家玩大陳牌，重尋早期桌遊文化。

大陳人特有的牌弈文化脫胎自江浙挖花牌，在大陳人的中休閒活動中扮演重要角色。報名參加的有人是大陳人、有的是來自花蓮各地、還有人從網路上看到報名資訊，遠從中壢來參加，想藉此了解花蓮在地文化。在蔣老師的帶領下，大家從不認識牌的花色與點數，到能一邊玩牌還一邊口唱，每個人都不由自主地跟著節奏、律動搖擺身體，其樂融融。

蔣邦林老師說，村裡老一輩的幾乎都會玩，家戶不時傳出麻將聲，因為長輩逐年凋零，會大陳牌的人越來越少，很希望能傳承下來讓大家認識及了解。大陳人的牌弈遊戲雖通俗上被稱為「大陳麻將」，但也僅是牌具的外形與麻將相似，規則及玩法上均不同，反而更近似於清末至民國初年流行於江浙一帶的「挖花」，牌面由兩個六面骰的點數組合而成，除了參與者的運氣外，更考驗眼力及運用規則的靈活度。

▲大陳長者蔣邦林老師，為大家講解大陳牌奕文化，帶領大家玩大陳牌。

大陳牌與一般麻將還有不同之處，就是傳統大陳牌的玩法是把牌摸上手，在還沒打牌之前，就要根據摸到的牌的情狀，唱上一段應景的挖花小調或是講述一段與牌名相關的歷史典故、時聞軼事，玩的時候，連玩帶唱，非常熱鬧。

▲花蓮市長魏嘉賢也下場一試身手。

花蓮市長魏嘉賢表示，為傳承大陳技藝與歷史，繼去年辦理大陳年糕及糖糕教學、「道情（漁鼓）傳唱」課程，今年更結合大陳休憩文化中的牌弈，讓大陳人特殊的「桌遊」文化重現，牌弈課程選擇在阮弼真君廟前舉辦，還可以讓民眾體驗早期以廟宇作為地方社群休閒遊憩的中心，以及村落居民交流感情與互動的場景。市公所盼藉由一系列的活動，讓參與民眾瞭解大陳文化。

「阮弼真君文化祭」11月26日登場，將從下午熱鬧到晚上，下午1點半起，將舉辦「大陳牌弈比試」，最後的冠軍將獲得弈級棒獎2000元禮券，將於12日8時開放報名；「阮弼真君慶典」將於六點展開，活動內容有音樂饗宴、街頭舞蹈、在地團體成果展、中國戲法、廟會團體等等，活動精采可期，現場還有香噴噴的豬肉飯、麥油煎、炒年糕等美食。

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