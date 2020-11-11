大專院校資訊應用服務創新競賽　中原大學三連霸成最大贏家

▲第25屆全國資訊應用服務創新競賽，中原大學資管系連續三年奪得冠軍，是全國最大贏家！（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國規模最大的「大專校院資訊應用服務創新競賽」，中原大學在18,000餘名學生、3,000多支參賽隊伍中，該校資管系及電機系學生脫穎而出，囊括1金、4銀、1銅、2佳作等共8個獎項，是今年最大贏家！其中，連續三年指導學生勇奪冠軍的資管系金志聿老師表示，他用最接地氣的教學方式，讓中原學生學以致用，成為企業最愛人才！

▲中原資管金志聿老師(圖右)連續三年指導學生勇奪全國資訊應用服務創新競賽第一名！（圖／中原大學提供）

中原大學11日指出，第25屆「大專校院資訊應用服務創新競賽」今年依往例由企業及政府機關設組出題，題目多元而務實，範圍含括大數據、人工智慧、雲端服務、AR/VR等科技相關應用。由金志聿老師指導、拿下「產學合作組」第一名的學生以「即時行樂Song la-音樂創作智慧小幫手」為主題，讓創作音樂不再是遙不可及的夢想，透過人工智慧與音樂大數據技術，使音樂創作更簡單。

▲中原資管李國誠老師(圖右)指導學生以「靈魂培養皿」主題，在「資訊應用組」獲得佳績。（圖／中原大學提供）



組長邱郁涵同學說，最令她開心的是報告完評審還回頭問她：「妳是學音樂的嗎？講的很棒！」代表他們用心寫的程式已具水準，用AI做音樂也不是夢想，希望能幫助更多人跨入音樂創作的世界。另一組以網拍賣家為服務對象的「ShopQuick蝦款-網拍智慧訂價小幫手」，除了在這次比賽獲得第二名，日前跨域參加「全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」，在全國資工、電機、電子系眾多佼佼者中，也拿下第一名的佳績！

▲中原電機廖裕評老師(圖中)指導學生以「智慧語音保全機器人」參賽贏得佳績。（圖／中原大學提供）

資管系李國誠老師指導學生在「資訊應用組」獲得第二名，專題主題為：「靈魂培養皿」，是一個含有多元感測器的裝置，就像是賦予它們一個人類的靈魂，使物體「擬人化」。胡嘉軒同學進一步說明，「靈魂培養皿」意旨能使萬物擬人化，並與人類交流互動，可開發運用於手機APP。佳作「大風吹-網路風向觀測站」則利用動態文字雲，讓使用者能看見風向轉變的過程，輕鬆快速爬文。

此外，電機系廖裕評老師指導學生設計「智慧語音保全機器人」榮獲「AIoT創新應用組」第三名，學生關懷獨居老人，將監視器與雲端及影像辨識結合，偵測到人類以及火源時會即時發出通知，「希望能利用已學習到的科技，將冰冷的機器轉換為對獨居老人的關心」。電機系學生表示，智慧語音保全機器人可成為獨居老人的朋友，讓他們也感受到關心，享有安心與安全的生活環境。

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