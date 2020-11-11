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疫苗成效不明？　疫情指揮中心諮委：明年底出國是樂觀估計

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▲▼輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）

▲輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）

記者黃巈禾／台北報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，若民眾想要自由出國，可期待明年年底。中央疫情指揮中心諮委李秉穎持相同看法，他指出，台灣就算買疫苗，採購量不可能百分之百的人口，有優先順序，且國際目前沒共識說打疫苗就可出國，民眾想自由自在出國要等到明年底。

李秉穎10日在政論節目《鄭知道了》表示，新冠病毒剛開始出來的時候，就是在秋冬天，第一波其實是蠻厲害的，到了夏天疫情沒有消失過，有的國家有在控制是一波兩波，可是很多國家像美國一直是第一波，沒完全消掉，新冠病毒適應熱的環境是比較差的，雖然一直不停累積病例，事實上有點下降了，新冠病毒在冬天是比較容易流行，本來就預期說到了秋冬天，新冠疫情可能會有另外一波高峰出來，除非有疫苗才有可能突破。

李秉穎指出，新冠病毒疫情在流行的國家，若本來每天一萬人，到秋冬天可能變成兩三倍，每天變成兩三萬人，但台灣本土病例是零人，零人乘以兩三倍還是零，不預期台灣會有什麼所謂的新冠第二波疫情，除非防疫出現漏洞，不過對於北半球的國家來講，的確是一個很大的風險，如果沒有疫苗及時上來的話，不知道又會有多少人生病、多少人重症死掉。

對於是否明年底才能出國？李秉穎認為，首先，疫苗出來以後一定是各國會爭相採購，要有先後順序，接著，即使台灣買了也是一步一步的階段，採購量不可能是百分之百的人口，已經列出優先順序，防疫人員、醫療人員是第一線會優先打，打了以後會考慮到重要的商務人士，出國旅行的需要，說不定也會列在比較優先的地方，但一開始所採購的疫苗，本身是沒辦法馬上供應給所有民眾，一般民眾要出國可能還要等一段時間。

李秉穎提到，現在的情形是蠻複雜的，還沒有一個國際上的共識，就是說是不是打了疫苗就可以出國、不必隔離，現在大家還沒有這樣的規定，「我認為是有可能會出現的」，就是以前有人講的免疫護照，免疫護照說不定會規定打疫苗兩劑的OK，說不定規定要打疫苗後還要驗抗體，證明足夠才OK，以後會是什麼樣子不太知道，因此，一般所有民眾能夠自由自在出國就要明年底，才是有點比較樂觀的估計。

李秉穎說，這個是疫苗供應的問題，還有初期成功不代表一定成功，以前也有些疫苗上市後，發現說有一個特別的副作用又下市，這個是有可能的；再者曾經做過台灣民眾的調查，很多人不敢打疫苗，可能差不多2/3，新聞媒體一直在報導疫苗倉促上市，跳過正常程序，本來疫苗研發要十幾年，現在疫苗就研發，差不多6到9個月就讓它上來，安全疑慮蠻嚴重的，也有人懷疑會不會沒效？所以即使買了2300萬劑的疫苗，會打的人只有一部分而已。

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