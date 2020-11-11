義大利單日580死創7個月新高！　疫情「猛爆回溫」再1天破百萬確診

▲義大利疫情狂飆更勝3月。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間11日上午7點30分，全球累計5131萬8353例確診、126萬9507死。美國成為第一個破千萬確診國家，各州單日新增病例來到疫情至今最高；義大利則是歐洲最新一個疫情再次猛爆回溫的國家，過去24小時病故數創下近7個月新高，逾3萬5000例確診。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國當前已累計1023萬770例確診、23萬9521死；印度累計859萬1730例、12萬7059死；巴西累計567萬5032例、16萬2628死。

全球疫情嚴重性排名第4至6名均為歐洲國家，包括法國，累計185萬6778例、4萬1058死；俄國累計180萬2762例、3萬899死；西班牙累計138萬1218例、3萬9345死。順位第8位的英國，累計則達123萬7198例、4萬9861死。

義大利疫情猛爆性增長，迅速超越墨西哥等拉丁美洲國家，即將成為全球第10個破百萬確診的國家。義大利衛生部通報過去24小時，全國新增死亡病例580人，是4月14日至今單日最多紀錄，同時增加逾3萬5000人染疫，累計確診數字已來到99萬5463例、4萬2330死，預料再過一天就達到破百萬確診門檻。