為美選互槓！周玉蔻堅稱「通訊投票會作弊」　蔡詩萍氣到走人

▲蔡詩萍上周玉蔻節目氣到走人。（圖／翻攝自YouTube／hitfm）

記者黃巈禾／台北報導

今年美國總統大選因疫情擴散，通訊投票數量大增，而每個州的投票規定又不同，使投票過程引發許多爭議。而資深媒體人蔡詩萍和周玉蔻也在節目上討論美國通訊投票，不料兩人各執己見，點燃戰火。周玉蔻認為美國通訊投票會作弊，被蔡詩萍反批「Old fashion」，最後蔡詩萍更氣到在節目上直接走人。

蔡詩萍表示，川普靠分裂當選，拜登未來要看怎麼調和分裂，因為不容易，至於若要驗票對川普不利，國際上大部分向拜登致意，共和黨內部也很多人說不要再這樣子，搞不好連川普家人都有不同意見。

周玉蔻指出，美國驗票很困難，因為是電子計票，有人用電子計票，有的人是用通訊投票，通訊的票來了，還要驗證這是不是真的票，再輸入電腦，搞下來是真的很冗長的。

周玉蔻認為，美國通訊投票沒有作弊才怪，蔡詩萍則說，「我不會像你這樣想啦！我覺得這還是老世代的想法」，這種觀點永遠不要進不了。周玉蔻解釋，自己只是表達看法，「不是說作弊做到川普輸」。蔡詩萍認為，周玉蔻汙衊電子投票，「你不能把你對川普的感情投射在這個地方」。

周玉蔻回應，對川普當然有感情，因為川普愛台灣，「拜託我是跑外交的，我不會這個愚蠢的認為拜登又怎樣，但是蔡詩萍你不能你不能…」周玉蔻話還沒說完，蔡詩萍說「愚不愚蠢，聽眾會聽出來、聽眾會聽出來」。

▲蔡詩萍上周玉蔻節目氣到走人。（圖／翻攝自YouTube／hitfm）

周玉蔻打喊「NO！蔡詩萍，我只是說通訊投票有瑕疵」。蔡詩萍不願多說，一度對螢幕直言「進廣告吧！好不好」。周玉蔻說，「我對通訊投票就是不相信啊！」蔡詩萍回說「對啊！我就是告訴你，你不相信這件事情，是很「Old fashion」。現場氣氛相當火爆緊張。周玉蔻追問「什麼是Old fashion？」蔡詩萍說「人家6000萬都在這樣投票了耶！你還在那個…」

眼見周玉蔻沒要停下通訊投票的話題，蔡詩萍說「你還要討論這個嗎？討論這個我就走人囉！不要討論囉！」周玉蔻怒嗆「那你走好啊！」蔡詩萍說「你討論這個，我不會講話」。周玉蔻說「你不能讓人家表達意見，我不能反對通訊投票嗎？」

蔡詩萍回應「你可以反對啊！我的意思是說，我們不會有答案嘛！就是不要再討論這一個，好不好？如果你還要再討論…」周玉蔻強調，如果台灣有通訊投票的話，她一定反對。蔡詩萍說，如果再討論通訊投票，就絕對沒有意思，他在節目上也不會講話。周玉蔻回說「你這樣威脅人幹嘛？」蔡詩萍強調自己沒有威脅，因為通訊投票這題，沒得討論。

周玉蔻直言「什麼叫沒得討論？我本人反對通訊投票，通訊投票違反了人性，它裡面可能會作弊，而通訊投票裡面沒有作弊我不相信，這段話不行嗎？」

蔡詩萍認為，美國通訊投票已經行之有年了，600多萬人在投票，「你不能因為你是川迷，你就否認這個否認到底嘛」。周玉蔻強調，說她是川迷，就是要切割化，自己是反對台灣通訊投票，因為通訊投票違反人性，美國通訊投票說沒有作弊，「我才不相信」。

周玉蔻還說，「而且你喜歡給人家貼標籤貼川迷，我覺得這太污辱人了」。最後，蔡詩萍從位子上站起來說「唉！算了算了，真的很無聊」，直接走人，留下周玉蔻一人主持節目。周玉蔻酸說「好吧！台長，真的很有風度喔！台長！」