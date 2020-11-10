健保費率喊漲！消基會籲開源節流：徵「酒捐」補經費缺口

▲消基會認為，如果健保要調整費率，最高也僅能調整至調降前的5.17％。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

衛福部日前預告健保費恐將調整，預估約每人每月要多繳3元至70元。消基會今（10日）指出，疫情使許多產業經營受到影響，此刻政府若調升健保費用叫民眾情何以堪。消基會認為，政府除了應撥補不足款487億元外，也應開徵酒捐以挹注健保經費，如果健保要調整費率，最高也僅能調整至調降前的5.17％。

消基會副董事長吳榮達指出，健保費率未調整，到明年年底健保責任準備金恐怕僅剩0.6至0.7個月，確實有壓力，但如果檢討健保收入，其中依保法規定政府應負擔36％的健保費用，健保會多次會議討論，認為政府計算基礎與法遵有違，如以2016年至2019年計算，撥補不足金額已達487億元，政府應本照顧民眾福祉善念，儘速撥補不足款的487億元，以解健保財務窘境燃眉之急。

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吳榮達建議，健保法第76條第1項第4款明定，政府可開徵菸、酒健康福利捐，提列為安全準備的來源，目前菸捐部分，政府已實施辦理多年，但酒捐課徵部分，遲未能頒布實施，政府應積極作為，規劃施行，以充實健保財源。

吳榮達指出，根據健保署財務報表推估，健保保險費率將從目前的4.69%上漲至5.52%或5.55%，其調漲的幅度高達17.70%或18.34%，漲幅相當驚人。以目前國內外社會經濟環境俱差及民眾及企業界付費能力大幅下降，或難以負荷的情況下，即使明年健保費率到了非調漲不可的地步，也應盡可能減少調幅，至多只應回到4.91%或5.17%調降前的原費率，降低健保保費調漲對民眾及企業界的衝擊及負擔。

