派對大屠殺！男發瘋開槍掃射…少女「躲屍體下裝死」撿一命

▲瑪麗亞被壓在屍體下方，倒臥血泊中假裝自己也已身亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

俄羅斯葉卡捷琳堡市一名16歲少女，近來受邀到朋友家中開趴狂歡，沒想到其中1名男子突然舉槍大屠殺，導致3人不幸喪命，1人腹部受到重傷，而少女當時被壓在屍體下，裝死逃過一劫，她趁著兇手不注意時，趕緊拿手機發訊息求救，不過等到警方破門闖入時，兇嫌已自我了斷生命，陳屍公寓之中。

根據《Mirror》報導，34歲德米特里（Dmitry Zakharov）原本正在玩電腦遊戲，孰料過一會兒後，他突然舉起狩獵步槍高喊：「讓我們來玩吧！」接著朝16歲少女瑪麗亞（Maria Kosintseva）開槍，這時32歲安東（Anton Anisimov）跳出來擋下子彈喪命，18歲波利納（Polina Bardina）也慘遭殺害。

瑪麗亞被壓在屍體下方，倒臥血泊中假裝自己也已身亡，接著德米特里走進廚房開了2槍，射殺36歲奧列格（Oleg Bregnev），17歲維多利亞（Viktoria Paustovskaya）則是腹部遭子彈射中，鮮血不斷流出，她痛苦地拖著身子移動，從廚房爬到廁所裡躲藏，並趕緊用手機向外求救。

同一時間，瑪麗亞在屍體下方找到了安東的手機，她登入自己的社群帳號聯絡朋友，要對方趕緊報警並叫救護車。直到4個小時後，警方終於前來營救，不過當他們破門進入公寓時，德米特里已自殺身亡，隨後警消趕緊將重傷的維多利亞送醫急救，目前詳細案情仍有待進一步調查釐清。

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